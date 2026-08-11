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Біля станції «Вернадського» зникли усі пінгвіни: полярники розкрили причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Субантарктичні пінгвіни на острові Галіндезі позують перед камерами біолога
фото: Олег Горяінов/Національний антарктичний науковий центр

Біолог показав кадри чорно-білих мешканців антарктичної наукової станції 

Біля антарктичної станції «Вернадського» не стало пінгвінів. Українські полярники повідомили, що останні особини покинули острів Галіндез, де розташований центр. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Національного антарктичного наукового центра.

За словами полярників, наразі фіксується пізня міграція пінгвінів. Торік птахи відпливли з острова в першій половині травня, а цьогоріч у середині липня, коли в Антарктиці вирує зима, біологи спостерігали 4 тис. особин.

Біля станції «Вернадського» зникли усі пінгвіни: полярники розкрили причину фото 1
фото: Олег Горяінов/Національний антарктичний науковий центр

«Найімовірніше, вони не поспішали мігрувати через м’яку зиму. До кінця липня в районі «Вернадського» не було сильних морозів, а температура води не опускалася до межі замерзання. Акваторія не вкрилася товстим шаром льоду, тож пінгвіни мали доступ до їжі крилю та риби», – йдеться у дописі.

Біля станції «Вернадського» зникли усі пінгвіни: полярники розкрили причину фото 2
фото: Олег Горяінов/Національний антарктичний науковий центр

Проте під кінець липня пінгвінів ставало менше, а згодом ні полярники, ні камери не фіксували на острові жодного птаха. Як пояснили вчені, різке зникнення пояснюється похолоданням, що утворило кригу та ускладнило полювання пінгвінів в океані.

Біля станції «Вернадського» зникли усі пінгвіни: полярники розкрили причину фото 3
фото: Олег Горяінов/Національний антарктичний науковий центр

Як розповів біолог Олег Горяінов, пінгвіни перемістилися північніше, у тепліші райони, де вони матимуть більше можливостей для полювання. «Після завершення періоду розмноження ці тварини вже не прив’язані до колонії. Вони переміщуються між сусідніми островами та кормовими акваторіями в пошуках кращих умов для полювання. Але, як правило, не здійснюють далеких міграцій за межі регіону, а залишаються на островах, що розташовані північніше Галіндеза вздовж Антарктичного півострова», – зауважив вчений.

Біля станції «Вернадського» зникли усі пінгвіни: полярники розкрили причину фото 4
фото: Олег Горяінов/Національний антарктичний науковий центр

Однак навесні, коли в Україні буде осінь, птахи знову повернуться до станції «Вернадського», адже на них чекатиме шлюбний сезон. Зокрема, така тенденція повторюється вже 20 років.

Нагадаємо, біологиня Зоя Швидка опинилася в оточені пінгвінів під час роботи на станції «Академіка Вернадського», які вирішили її «скуштувати». Пінгвінів зацікавила яскрава форма українки, тож вони вирішили спробувати її на смак. Вчена поділилася кадрами кумедної зустрічі з мешканцями Антарктики.

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Теги: птахи Антарктида вчені Арктика

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