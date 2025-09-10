Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Працівники театру про подарунок: Ми були щиро вражені й безмежно раді!
фото: скриншот з відео

Театр Лесі Українки: До нас приїхала особлива доставка

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки отримав несподіваний подарунок від шанувальниці – великий торт і пів тисячі троянд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис театру у Facebook.

«До нас приїхала особлива доставка. Величезний торт і понад пів тисячі білих та рожевих троянд від великої шанувальниці театру – щоб кожен працівник отримав свій маленький букет і пішов додому натхненний та щасливий! Ми були щиро вражені й безмежно раді! Від усього серця дякуємо за цю красу, турботу та любов, які зробили наш день незабутнім», – йдеться у дописі.

До слова, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко завітала на закриття 99-го сезону до Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Вона переглянула виставу Івана Уривського «Земля» за Ольгою Кобилянською.

Як повідомлялося, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки 28 березня представив виставу «Брати». Постановка здійснена за мотивами сценарію фільму італійського режисера Лукіно Вісконті «Рокко та його брати». Режисер постановки – Народний артист України Олександр Кобзар.

Історія розпочинається зі знайомства з Розарією, вдовою, яка разом із чотирма синами після смерті чоловіка вирішує залишити рідне село на бідному півдні Італії та переїхати до індустріального Мілана, де живе її старший син. Жінка вірить, що велике місто дасть її родині нові можливості. Проте реальність виявляється жорстокішою.

Читайте також:

Теги: театр подарунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кілька сцен вистави відзняли під водою
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
На першій сторінці документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
16 серпня, 21:52
Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу
Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу (відео)
19 серпня, 22:58
Трамп вручив Зеленському символічні ключі від Білого дому
Зеленський і Трамп обмінялися символічними подарунками у Білому домі
19 серпня, 09:15
Вистава підкреслить ряд проблем, які роз’їдають суспільство держави, у якій триває війна
«Людина повертається з війни й бачить багалан…» Київський та харківський театри готують виставу-кабаре
22 серпня, 21:00

Життя

Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці
Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці
Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші
Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком
Порошенко визнав, що йому пощастило в житті
Порошенко визнав, що йому пощастило в житті
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія вирішила всиновити дитину
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія вирішила всиновити дитину

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua