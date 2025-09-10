Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці

Працівники театру про подарунок: Ми були щиро вражені й безмежно раді!

Театр Лесі Українки: До нас приїхала особлива доставка

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки отримав несподіваний подарунок від шанувальниці – великий торт і пів тисячі троянд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис театру у Facebook.

«До нас приїхала особлива доставка. Величезний торт і понад пів тисячі білих та рожевих троянд від великої шанувальниці театру – щоб кожен працівник отримав свій маленький букет і пішов додому натхненний та щасливий! Ми були щиро вражені й безмежно раді! Від усього серця дякуємо за цю красу, турботу та любов, які зробили наш день незабутнім», – йдеться у дописі.

До слова, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко завітала на закриття 99-го сезону до Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Вона переглянула виставу Івана Уривського «Земля» за Ольгою Кобилянською.

Як повідомлялося, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки 28 березня представив виставу «Брати». Постановка здійснена за мотивами сценарію фільму італійського режисера Лукіно Вісконті «Рокко та його брати». Режисер постановки – Народний артист України Олександр Кобзар.

Історія розпочинається зі знайомства з Розарією, вдовою, яка разом із чотирма синами після смерті чоловіка вирішує залишити рідне село на бідному півдні Італії та переїхати до індустріального Мілана, де живе її старший син. Жінка вірить, що велике місто дасть її родині нові можливості. Проте реальність виявляється жорстокішою.