Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Тореадори з Васюківки»: названо вартість екранізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Тореадорів з Васюківки» Всеволода Нестайка вперше екранізують
фото: «Абабагаламага»/Facebook

За оптимістичного сценарію, зйомки розпочнуть за 1,5 року

Кінопродакшн ForeFilms, який продюсував найкасовішу українську ігрову стрічку 2025 року «Ти – космос», розпочав роботу над фільмом за мотивами трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Орієнтовний бюджет майбутньої картини становить €2,5 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes Ukraine.

Фільм стане першою екранізацією культового твору в період незалежності України. Перемовини щодо прав тривали близько шести місяців і зосереджувалися насамперед на збереженні автентичності історії, повідомила співзасновниця ForeFilms Анна Яценко. Правовласницею трилогії є донька письменника Олена Максименко.

Події книги будуть перенесені з радянських часів (трилогія написана в 1960-1970-х) у незалежну Україну. Автори ідеї та режисери майбутнього фільму – Роман Краснощок та Антон Чистяков – розробляють сценарій вже декілька років у співпраці з Максименко. Для режисерів стрічка стане першою повнометражною роботою.

Вартість прав на екранізацію продюсери не розкривають. Бюджет стрічки може скласти близько €2,5 млн, припускає Яценко. Для порівняння: виробництво фільму «Ти – космос» коштувало €800 тис. За оптимістичного сценарію, зйомки розпочнуть за 1,5 року, каже Яценко. 

Нагадаємо, українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков знімуть фільм за однією з найвідоміших українських дитячих книг – «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка. Трилогія українського письменника Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» була написана у 1963-1970 роках. За сюжетом двоє друзів Ява та Павлуша, що живуть у селі, мріяли прославитися на весь світ. Для цього вони намагалися стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато іншого.

Читайте також:

Теги: фільм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фільм «2000 метрів до Андріївки» увійшов до лонглиста кінопремії BAFTA-2026
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до списку номінантів премії BAFTA-2026
9 сiчня, 21:11
Документальний фільм Чернова про війну в Україні претендує на відзнаку американських режисерів
Документалка Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінована на премію Гільдії режисерів США
8 сiчня, 14:59
У 2025 році на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів
Держкіно заборонило в Україні показ низки фільмів у 2025 році (список)
7 сiчня, 16:21
Кінопрем'єри 8 січня 2026 року
Українські комедії з Кузнецовою та Логаєм у головних ролях. П’ять кінопрем'єр тижня
7 сiчня, 15:05
Disney побудувала їстівну копію будинку з «Один дома»
Disney побудувала найбільший у світі пряниковий будинок за мотивами «Сам удома»
25 грудня, 2025, 08:47
Кінопрем'єри 25 грудня 2025 року
Перша українська комедія 2026 року та інші кінопрем’єри тижня
24 грудня, 2025, 19:26
Режисер Джеймс Кемерон та його дружина Сьюзі Аміс Кемерон відвідали прем'єру фільму «Аватар: Вогонь і попіл» у Лос-Анджелесі
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату
22 грудня, 2025, 02:53
Кінопрем'єри 18 грудня 2025 року
Третій «Аватар». У прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів
17 грудня, 2025, 15:45
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до шортліста в номінації «Документальний повнометражний фільм»
Два фільми про війну в Україні увійшли до шортлистів премії «Оскар-2026»
17 грудня, 2025, 05:29

Життя

«Тореадори з Васюківки»: названо вартість екранізації
«Тореадори з Васюківки»: названо вартість екранізації
Євген Клопотенко одружується
Євген Клопотенко одружується
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото)
Буданов у діловому костюмі підкорив соцмережі (фото)
Соратниця Порошенка взяла лопату і звернулася до українців
Соратниця Порошенка взяла лопату і звернулася до українців
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua