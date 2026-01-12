«Тореадори з Васюківки»: названо вартість екранізації

За оптимістичного сценарію, зйомки розпочнуть за 1,5 року

Кінопродакшн ForeFilms, який продюсував найкасовішу українську ігрову стрічку 2025 року «Ти – космос», розпочав роботу над фільмом за мотивами трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки». Орієнтовний бюджет майбутньої картини становить €2,5 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes Ukraine.

Фільм стане першою екранізацією культового твору в період незалежності України. Перемовини щодо прав тривали близько шести місяців і зосереджувалися насамперед на збереженні автентичності історії, повідомила співзасновниця ForeFilms Анна Яценко. Правовласницею трилогії є донька письменника Олена Максименко.

Події книги будуть перенесені з радянських часів (трилогія написана в 1960-1970-х) у незалежну Україну. Автори ідеї та режисери майбутнього фільму – Роман Краснощок та Антон Чистяков – розробляють сценарій вже декілька років у співпраці з Максименко. Для режисерів стрічка стане першою повнометражною роботою.

Вартість прав на екранізацію продюсери не розкривають. Бюджет стрічки може скласти близько €2,5 млн, припускає Яценко. Для порівняння: виробництво фільму «Ти – космос» коштувало €800 тис. За оптимістичного сценарію, зйомки розпочнуть за 1,5 року, каже Яценко.

Нагадаємо, українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков знімуть фільм за однією з найвідоміших українських дитячих книг – «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка. Трилогія українського письменника Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» була написана у 1963-1970 роках. За сюжетом двоє друзів Ява та Павлуша, що живуть у селі, мріяли прославитися на весь світ. Для цього вони намагалися стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато іншого.