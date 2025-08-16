Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі

Меню, включене в документи, вказувало, що обід буде проведено «на честь його високоповажності Володимира Путіна»

Туристи знайшли у принтері готелю Captain Cook в Анкориджі на Алясці документи з маркуванням Держдепу США. У них було викладено деталі підготовки зустрічі делегацій США та Росії 15 серпня. Як інформує «Главком», про це повідомляє Національне громадське радіо США NPR.

Так, близько дев’ятої ранку в п’ятницю за американським часом, тобто ще до зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, троє гостей чотиризіркового готелю Captain Cook, розташованого за 20 хвилин від спільної бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, де зібралися лідери США і Росії, знайшли документи, залишені в одному з громадських принтерів готелю.

NPR переглянуло фотографії документів, зроблені одним із гостей, ім'я якого не називають.

Вісім сторінок, які, ймовірно, були підготовлені співробітниками Держдепу США і випадково залишені, містили точні місця і час проведення саміту, а також номери телефонів співробітників уряду США.

На першій сторінці документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня, включаючи конкретні назви кімнат на базі в Анкориджі, де вони мали відбутися. Також було розкрито, що Трамп мав намір подарувати Путіну урочистий подарунок – статуетку американського білоголового орлана.

На сторінках 2–5 були вказані імена та номери телефонів трьох співробітників США, а також імена 13 американських і російських посадовців. У списку були наведені фонетичні транскрипції імен усіх російських чоловіків, які мали бути присутніми на саміті, включаючи Mr. President POO-tihn (пан президент Путін).

На сторінках 6 і 7 описувалося, як буде подаватися обід на саміті і для кого. Меню, включене в документи, вказувало, що обід буде проведено «на честь його високоповажності Володимира Путіна».

Згідно з планом розміщення гостей, Путін і Трамп мали сидіти один навпроти одного під час ланчу. Трампа мали супроводжувати шість чиновників: з правого боку – держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет і глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, а з лівого – міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік і спеціальний посланник з питань миротворчих місій Стів Віткофф. Путін сидів би поруч зі своїм міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Як свідчать документи, ланч мав бути простим, із трьох страв. У меню – салати, філе-міньйон, палтус і крем-брюле.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.