Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу (відео)

Як відомо, Трамп любить гру в гольф та проводить за грою свої вихідні у Флориді

Президент США Дональд Трамп записав відеозвернення українському воїну Костянтину Картавцеву, у якому подякував за передану йому ключку для гольфу, передає «Главком».

Трамп подякував українському захиснику за ключку для гольфу, яку йому під час зустрічі в Білому домі передав президент України Володимир Зеленський.

«Костянтине, передусім я щойно подивився ваш удар. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий, він має гарний вигляд. І ви дуже скоро станете дуже хорошим гольфістом», – сказав Трамп.

Любов Дональда Трампа до гольфу відома вже давно. Він почав грати ще в молодості й зберігає цю пристрасть досі. Трамп навіть під час свого президентства регулярно знаходить час для гри та майже щовихідні проводить у маєтку у Флориді, граючи у гольф.

Нагадаємо, президент Зеленський подарував американському лідеру Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.

Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну.

Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до американського лідера допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.