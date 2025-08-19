Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу (відео)
Як відомо, Трамп любить гру в гольф та проводить за грою свої вихідні у Флориді
Президент США Дональд Трамп записав відеозвернення українському воїну Костянтину Картавцеву, у якому подякував за передану йому ключку для гольфу, передає «Главком».
Трамп подякував українському захиснику за ключку для гольфу, яку йому під час зустрічі в Білому домі передав президент України Володимир Зеленський.
«Костянтине, передусім я щойно подивився ваш удар. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий, він має гарний вигляд. І ви дуже скоро станете дуже хорошим гольфістом», – сказав Трамп.
Трамп подякував українському захиснику за ключку для гольфу, яку йому під час зустрічі в Білому домі передав Володимир Зеленський. pic.twitter.com/aK2ysW3dtn
Любов Дональда Трампа до гольфу відома вже давно. Він почав грати ще в молодості й зберігає цю пристрасть досі. Трамп навіть під час свого президентства регулярно знаходить час для гри та майже щовихідні проводить у маєтку у Флориді, граючи у гольф.
Нагадаємо, президент Зеленський подарував американському лідеру Дональду Трампу ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев.
Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну.
Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до американського лідера допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.