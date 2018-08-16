Тина Кароль рассказала о принципах воспитания сына: Если заставлять, не будет никакого результата



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Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль умудряется не только быть хорошей артисткой, но и внимательной мамой

О своих принципах воспитания 9-летнего сына Вениамина, которого артиста родила будучи замужем за Евгением Огиром, Тина Кароль рассказала за кулисами шоу «З Днем народження, Україно!».

По словам певицы, она совсем не строгая мама, и старается относиться с уважением к индивидуальности ребенка уже сейчас.

«Я считаю, что дети – это белый лист, и писать нужно хорошим почерком. Сыну нужен перерыв – хорошо, хочет играть – пускай. У меня лично было много штампов в воспитании, я же – за простоту и легкость. Когда у ребенка есть поощрение, он все делает быстро и радостно. И наоборот: если заставлять, не будет никакого результата», – поделилась Тина Кароль.

По мнению Тины, прежде всего ребенок должен чувствовать любовь и поддержку близких, и тогда он будет расти уверенным в себе. Также Кароль прокомментировала, как часто общается с сыном, ведь мальчик учится за границей.

«Он приезжает на каникулы. У него простая, логичная и очень интересная система обучения: каждые шесть недель – то есть примерно два месяца – он приезжает домой. Кроме того, я к нему часто летаю. У нас совсем нет чувства разлуки. Когда он приезжает, всегда делится своими успехами, а я не устаю хвастаться им», – рассказала Тина Кароль в эксклюзивном интервью каналу «Украина».