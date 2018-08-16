Брэд Питт через суд отвоевал у Анджелины Джоли право чаще видеться с детьми



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт наслаждались официальным браком два года – ровно столько же они пытаются развестись

Обвинения в адрес друг друга льются рекой, но на этот раз удача улыбнулась Питту. 54-летний актер отвоевал у своей 43-летней пока еще супруги право чаще видеться с их детьми – Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом.

Согласно решению суда, отныне Брэд может видеть детей по 4 часа через день в период школьной учебы и по 12 часов через день в выходные и каникулы. Финальные бумаги, которые могут регламентировать эти встречи, пока не подписаны, но исход уже близок - следующая дата суда назначена на 21 августа.

Напомним, что ранее Джоли и Питт конфликтовали по поводу алиментов. Адвокат Анджелины утверждал, что последние полтора года актер не платит никаких «значимых сумм», в то время как адвокат Брэда сетовал на то, что его клиент выплатил уже около 9 миллионов долларов и все обвинения ложны.