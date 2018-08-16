День рождения Мадонны: эволюция образов певицы

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Мадонна 16 августа отмечает свой 60 день рождения

Мадонна является иконой поп-сцены уже несколько десятилетий. Она задала тренд для целого поколения молодых певиц и собрала все возможные музпремии и титулы. Певица умело эксплуатировала тему секса, эпатажа и даже религии, продолжая делать это и сейчас.

Есть множество эссе и исследований, посвященных ее влиянию не только на музыку, но и на моду, феминизм и постмодернизм. За свою 40-летнюю карьеру она выпустила 12 студийных альбомов, снялась в 22 фильмах, получила два «Золотых глобуса», была признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии Книги рекордов Гиннесса, основала собственный бренд одежды Material Girl и линейку по уходу за кожей MDNA Skin.

Мадонна была одной из тех, кто задавал моду 80-х с ее начесами, хулиганскими стрижками, тенями до широких бровей и провокационными сетчатыми нарядами. В 90-х Мэдж то лихо отстригала свои русалочьи волосы, то красила их в черный.

Певица играла то в гота, то в Мэрилин Монро. В 2000-х звезда успокоилась: стала отдавать предпочтение классическим прическам и сдержанному макияжу, но на этом ее бьюти-эксперименты не закончились. В честь грядущего дня рождения певицы мы вспоминаем самые знаковые образы Мадонны.

Ведь каждый новый образ Мадонны не похож не предыдущий. Именно ей мы обязаны разноцветным волосам и конусообразным бюстгальтерам, которые именно эта певица впервые презентовала на большой сцене.А Lady GaGa и Гвен Стефани признаются, что вдохновляются ранними образами певицы и по сей день.