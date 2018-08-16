Сын Жан-Клода Ван Дамма Николас признал свою вину в вооруженном нападении на соседа



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Жан-Клод Ван Дамм с сыном

Суд озвучит приговор в начале октября

В 2015-м все мировые СМИ обсуждали возможный развод Жан-Клода Ван Дамма, в 2016-м фурор в сети произвела его дочь Бьянка Бри, а главным героем новостей из этой семьи в 2017 году стал младший сын актера - Николас Ван Дамм.

В прошлом сентябре он был арестован по подозрению в нападении с ножом на своего соседа по апартаментам в городе Темпа, штат Аризона, а также хранении марихуаны и других наркотиков. В минувшую среду состоялось судебное слушание по этому делу, на котором Николас официально признал свою вину. Окончательный приговор ему озвучат 3 октября, и предполагается, что срок будет условным.

В тот злополучный вечер 21-летний Николас устроил дебош в своем подъезде, и в частности попытался испортить лифт. Соседи вызвали полицию, и когда стражи порядка прибыли по адресу, обнаружили кровавые следы. Как оказалось потом, Николас поранил свою руку ножом. Позже именно этим ножом он начал угрожать своему соседу, который открыл полиции дверь. Сосед вырвался и бросился догонять уходивших полицейских. После этого они вернулись в квартиру, провели обыск и изъяли не только нож, но и наркотики.