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«Кожен бізнес має початок і кінець». Тітка Тимошенко показала, чим зараз займається (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Антоніна Ульяхіна – це рідна сестра мами Тимошенко
скрін із відео

Ульяхіна запросила підписників на персикове варення

Голова депутатської фракції політичної партії ВО «Батьківщина» у Дніпропетровській обласній раді і тітка нардепки Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна розповіла, чим займається поза роботою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Ульяхіної у Facebook.

«Кожен бізнес має свій початок і кінець. І завжди кінцевий продукт. У мене майже так само. Але замість офісу – город. Замість таблиць – грядки. Сама виростила персики. Сама зварила персикове варення – густе, янтарне, солодке, як липневе сонце. Сама наварила компот, з домашніх, справжніх, українських ягід. Без консервантів. Без барвників. Тільки ягоди і любов. Я не поспішаю називати це бізнесом. Це про турботу, про дотик до землі, про спокій, який дає робота руками. Про літо в банці. Про ті часи, коли все було простіше, але щасливіше», – написала вона.

Ульяхіна зазначила, що це її маленька справа, а в кожну банку вона вкладає «щось більше, ніж просто фрукти».

«Це частинка мого дому, мого саду, мого серця. Запрошую вас до мого домашнього столу. Він простий, але щирий. З ложечкою персикового варення, чашкою теплого компоту і відчуттям, що ви вдома. Бо для мене найкращий продукт – той, що робиться руками, з душею і для людей», – додала вона.

Що відомо про Ульяхіну?

Антоніна Ульяхіна – це рідна сестра мами Тимошенко. Народилася 18 липня 1949 року у Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). Після закінчення Дніпропетровського автодорожнього технікуму Антоніна Ульяхіна (у дівоцтві Нелєпова) закінчила навчання у гірничому інституті ім. Артема, де здобула кваліфікацію інженера-електрика.

У молодості була комсоргом на заводі і навіть членом Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). 1984 року Ульяхіна почала працювати в об’єднаній дирекції кінотеатрів Батьківщина-Панорама, де залишалася до 1992 року. Потім її діяльність була пов’язана з великою компанією «Беютага», яка займається видобутком та обробкою граніту. З 1992 року Антоніна Миколаївна – генеральний директор фірми.

Тепер Ульяхіна голова Обласної організації партії «Батьківщина» у Дніпрі, а також депутатка обласної ради Дніпропетровської області. Займається молочним бізнесом. Також вона є автором двох книг про свою племінницю: «Юля, Юлечка» (2007) та «Юля, Юлія Володимирівна» (2007).

У 2016 році у тітки Тимошенко журналісти знайшли елітну нерухомість. Повідомлялося, що вона уклала договір купівлі-продажу ділянки у вісім соток у дачному товаристві «Озеленювач», що у Дніпрі. Тоді її вартість становила 150-200 тис. грн. На Ульяхіну було зареєстровано два будинки: реставрований особняк у центрі Дніпра та триповерховий котедж.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина фрукти

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