НАБУ-скандал. Соратник Тимошенко публічно дорікнув їй голосуванням за скандальний закон

22 липня Тимошенко підтримала обмеження повноважень антикорупційних органів і пояснила це необхідністю виконувати Конституцію і зберігати суверенітет

Вадим Івченко зробив заяву про скандальний законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ й САП

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Вадим Івченко у своєму пості у Facebook дорікнув колегам, які підтримали скандальний законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ й САП. Серед тих, хто проголосував «за», – і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Про це повідомляє «Главком».

«Ось мені цікаво, що відчувають ті, які входять в 263 депутати, коли бачать площі українських міст під час мітингів», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, 22 липня лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді підтримала обмеження повноважень антикорупційних органів і пояснила це необхідністю виконувати Конституцію і зберігати суверенітет. Нардепку обурив той факт, що до управління державними органами й компаніями дуже часто допускались іноземні громадяни під виглядом членів спостережних рад.

Як відомо, 22 липня у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі.

Згодом 23 липня також тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Попри те, що президент Володимир Зеленський анонсував новий законопроєкт, який має посилити антикорупційні органи.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій.