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Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни
Володимир Литвин передав у школу навчальну зброю
фото: Володимир Литвин/Facebook

Володимир Литвин був народним депутатом чотирьох скликань, двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради

Колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин вперше за тривалий час показав, чим він займається під час війни. Так, 30 січня він відвідав Новороманівську ЗОШ у Житомирській області та передав навчальну зброю для навчань з військової підготовки. Про це Литвин розповів у себе в Facebook.

«Побував у Новороманівській ЗОШ. На прохання колективу передав для проведення занять з військової підготовки 2 одиниці навчальної зброї. Поспілкувався з учителями», – зазначив ексспікер, який рідко з'являється на публіці.

Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни фото 1
Ексспікер Литвин показав, чим займається під час війни фото 2

Володимир Литвин був народним депутатом чотирьох скликань, двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради (з травня 2002-го по травень 2006 року та з грудня 2008-го по грудень 2012 року). В 2002 році був обраний народним депутатом за списком блоку «За єдину Україну!». Після поразки у виборах 2006 року Литвин повернувся до наукової діяльності та писав книги. На виборах до Верховної Ради 2012 та 2014 року обирався народним депутатом від округу № 65.

У липні 2012 року у Верховній Раді з порушеннями ухвалили закон «Про засади державної мовної політики». Литвин як спікер парламенту після голосування пообіцяв, що не підписуватиме документ, однак згодом порушив свою обіцянку. Це стало причиною різкої критики політика з боку громадськості.

Варто додати, що свата Володимира Литвина – Андрія Леонідовича Деркача внесли до санкційного списку США як «російського агента з понад десятирічним стажем». Це колишній проросійський політик з України, сепаратист, народний депутат III—IX скликань від Партії регіонів та син Леоніда Деркача.

Андрій Деркач
Андрій Деркач
фото з відкритих джерел

У січні минулого року Деркача, якого підозрюють у держзраді, рішенням президента України Володимира Зеленського позбавили громадянства. «Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними», – заявив тоді президент.

У вересні 2022 року Андрія Деркача оголосили у розшук. Причина – незаконне збагачення та держзрада.

Читайте також: Володимир Литвин: Раніше влада жила «по понятіям». Але були правила, а зараз немає жодних
Теги: депутат Володимир Литвин

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