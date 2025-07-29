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Хто має обирати керівників антикорупційних органів? «Батьківщина» зареєструвала законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Хто має обирати керівників антикорупційних органів? «Батьківщина» зареєструвала законопроєкт
Тимошенко, яка голосувала за скандальний закон №12414, висунула нову ініціативу
скріншот з відео

Фракція вважає, що призначення очільників НАБУ і САП має виключати «зовнішній вплив»

Фракція «Батьківщина» зареєструвала новий законопроєкт про Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Зокрема, парламентарі пропонують створити Національну Асамблею Героїв України, яка має обирати керівництво антикорупційних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пояснювальну записку законопроєкту.

Зазначається, що асамблея, яку пропонується створити, – це постійно консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України та які надали згоду на участь у її роботі.

У пояснювальній записці вказано, що призначення очільників НАБУ і САП мають «виключати будь-який політичний, корпоративний чи зовнішній вплив і базуватись на довірі українського суспільства». Упродовж останніх років добір кандидатів до керівництва органів здійснювався за участю міжнародних експертів, які мали вирішальний або блокуючий голос у конкурсних комісіях.

«Така модель, запроваджена як тимчасовий інструмент зовнішнього контролю, не може вважатися сталою демократичною практикою. Вона суперечить суверенітету України, порушує принцип внутрішньої відповідальності, а також викликає значний суспільний спротив. Саме Український народ, через громадян України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України має формувати кадрове ядро антикорупційної системи», – вказано в документі.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді підтримала обмеження повноважень антикорупційних органів і пояснила це необхідністю виконувати Конституцію і зберігати суверенітет. Нардепку обурив той факт, що до управління державними органами й компаніями дуже часто допускались іноземні громадяни під виглядом членів спостережних рад. Вона розкритикувала «грантових патріотів» і заявила, що сьогодні для неї «світлий день в цьому парламенті».

Раніше народний депутат від ВО «Батьківщина» Вадим Івченко у своєму пості у Facebook дорікнув колегам, які підтримали скандальний законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ й САП. Серед тих, хто проголосував «за», – і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

До слова, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що не голосувала за закон №12414 про обмеження незалежності НАБУ й САП. Вона наголосила, що це «не героїзм, лише мої принципи і позиція» та ухвалення цього закону є ударом по демократичних цінностях, суб'єктності інституцій та європейському вибору України.

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Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина НАБУ САП

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