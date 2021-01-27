Титул «мисс Англия — 2020» получила девушка-кадет: фото суровой красотки

Несмотря на свой титул, Элин не планирует продолжать карьеру в бьюти-сфере, желая закончить образование и войти в состав резервных войск

22-летняя Элин Грин — кадет из Беркшира, Великобритания, — решила принять участие в конкурсе красоты без особой причины. Но девушка никак не ожидала, что ей удастся победить. В прошлом году соревнование проходило в онлайн-режиме: красавицы со всего Соединенного Королевства присылали свои видео с визитками и дефиле, а жители страны выбирали самую достойную. И в 2020-м ей стала Элин, пишет Daily Mail.

Девушка занимается благотворительностью, постоянно участвуя в различных проектах. О своей победе Элин узнала как раз от организатора конкурса, который позвонил обсудить их презентацию о посадке деревьев. «А, кстати, ты победила», — сказал он между делом, и девушка сперва не могла поверить в его слова. Когда она вошла в пятерку финалисток, радости Элин не было предела, но она была уверена, что на этом ее успех и закончится.

Жители Англии не просто так выбрали Элин как королеву красоты 2020 года. Девушка собирает деньги нуждающимся, участвуя в марафонах, забегах и различных конкурсах. Она обожает экстремальные виды спорта: прыгает с парашютом и тарзанкой, плавает с акулами и взбирается на вершины гор. Элин заботится от экологии, очищая пляжи от мусора и высаживая деревья. И вот теперь девушка хочет окончить кадетскую академию, чтобы позже войти в состав резервных войск. Это обучение, считает Элин, поможет ей раскрыть свои лидерские качества.

«Я всегда упорно работаю над благотворительными проектами, но конкурс красоты тут ни при чем. Я и без него отдаю себя всю сбору средств, мне нравится этим заниматься. Я люблю приключения, именно поэтому я решила принять участие в конкурсе «Мисс Англия». Решила — а почему бы и нет?», - призналась Элин Грин.

Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»