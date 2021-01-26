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    Шоу-биз

    19-летняя внучка Софии Ротару в мини похвасталась бесконечно длинными ногами (фото)

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    Соня Евдокименко - 19-летняя внучка Софии Ротару в мини похвасталась бесконечно длинными ногами (фото)
    Соня Евдокименко

    Новые кадры модели произвели фурор в сети

    Соня Евдокименко – внучка известной певицы, и ее красота не перестает вызывать восхищение у ее подписчиков. Девушка строит свою карьеру за рубежом, день ото дня давая поклонникам все больше поводов считать, что с такой внешностью ей непременно стоит покорять мировые подиумы.

    На днях внучка Софии Ротару приняла участие в провокационной фотосессии, которая проходила в Майами. Девушка предстала в кадре в ультракоротком черном платье на пуговицах. Пояс наряда подчеркивал осиную талию модели, а длина позволяла фанатам полюбоваться красотой ее длинных ног в кадре.

    instagram.com/iamsofiaeve/
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Образ Евдокименко завершили мюли на шпильке, подходящие по цвету к наряду. Звезда Инстаграма распустила волосы, а стилисты сделали ей лаконичный макияж, чтобы подчеркнуть естественную красоту. «Будь тем, кто ты есть, без компромиссов», — воодушевляющее прокомментировала кадр София.

    Фанаты залюбовались фигурой девушки, а также похвалили ее за выбор аутфита. «Платье классное! Прям чернее ночи, а ноги выше всех похвал», «Прекрасна, как цветок после дождя», «Потрясающая, от тебя исходит какая-то магнитическая красота», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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