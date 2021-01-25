Не время для скромности. Жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства

Кристина подумала на тему уверенности в себе

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина устроила импровизированный соблазнительный фотосет. В своем Инстаграме нотариус запостила серию фото, где появилась в зеленом топе и лосинах. Любимая звезды позировала лежа на диване, выпятив ягодицы.

«Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек. Вот для меня важно, чтобы на меня обращали внимание как и мужчины, так и девушки. Это как индикатор того, что я сегодня "хорошая". Но, это не поможет если я буду сама себя не считать красавицей или уникальной. Вот даже сегодня, я включила камеру, сделала себе несколько кадров и еще раз повторила: "Крис, да, ты. Не время для скромности!», - поделилась избранница Остапчука.

В комментариях фолловеры Кристины не удержались и засыпали ее комплиментами.

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