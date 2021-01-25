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    Шоу-биз

    Не время для скромности. Жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства

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    Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина - Не время для скромности. Жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства
    Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина
    instagram.com/kristygor/

    Кристина подумала на тему уверенности в себе

    Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина устроила импровизированный соблазнительный фотосет. В своем Инстаграме нотариус запостила серию фото, где появилась в зеленом топе и лосинах. Любимая звезды позировала лежа на диване, выпятив ягодицы.

    «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек. Вот для меня важно, чтобы на меня обращали внимание как и мужчины, так и девушки. Это как индикатор того, что я сегодня "хорошая". Но, это не поможет если я буду сама себя не считать красавицей или уникальной. Вот даже сегодня, я включила камеру, сделала себе несколько кадров и еще раз повторила: "Крис, да, ты. Не время для скромности!», - поделилась избранница Остапчука.

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    Не время для скромности. Жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства
    Не время для скромности. Жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства
    Не время для скромности. Жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства
    instagram.com/kristygor/

    В комментариях фолловеры Кристины не удержались и засыпали ее комплиментами.

    Ранее «Скотч» показывал фото миллиардерши Кайли Дженнер, которая своими формами в бикини затмила закат.

    Звезда надела купальник в стиле ретро персикового цвета, состоящий из бандо и высоких трусиков. Дженнер дополнила образ золотой цепью на талии.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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