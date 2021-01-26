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    Шоу-биз

    Известная актриса показала голую грудь 18-летнему сыну (фото)

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    <p>55-летняя актриса Элизабет Херли устроила дерзкую фотосессию во дворе дома</p> <div></div> - Известная актриса показала голую грудь 18-летнему сыну (фото)

    55-летняя актриса Элизабет Херли устроила дерзкую фотосессию во дворе дома

    Британская актриса вышла на улицу полуобнаженной

    55-летняя актриса Элизабет Херли отправилась на прогулку в пикантном образе. Элизабет облачилась в шубу и бикини светлого оттенка. Актриса предпочла оставить дома верхнюю часть купальника. Херли уложила волосы крупными локонами и нанесла макияж, сделав дымчатые smoky eyes и добавив полупрозрачный блеск для губ.

    Элизабет приняла модельную позу и кокетливо распахнула шубку. Звезда едва не засветила грудь полностью. Актриса радостно улыбнулась, а затем сделала томное выражение лица. «Ну как я могла сопротивляться?»— написала инстадива. Вероятно, Херли имела в виду 18-летнего сына Дэмиана (Damian Hurley), который и стал автором съемки.

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    Известная актриса показала голую грудь 18-летнему сыну (фото)
    Известная актриса показала голую грудь 18-летнему сыну (фото)

    Горячие кадры пришлись по душе не всем поклонникам. Американские мамы возмутились, что Элизабет не стесняется обнажаться перед юношей. «Какой 18-летний парень будет фотографировать мать в таком виде», «Мой сын того же возраста, что и ваш. Ему бы не понравилось, если бы я сделала подобное», — высказались фанатки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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