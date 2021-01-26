Украинская певица в купальнике показала фигуру после третьих родов (фото)

Артистка с семьей отдыхает в теплых краях

Украинская певица Alyosha, которая в августе прошлого года в третий раз стала мамой, уехала со своей большой семьей на отдых.

Где именно знаменитая семья отдыхает, артистка не сказала, однако фаны предположили, что это может быть Египет. На странице в Instagram исполнительница делится солнечными семейными снимками. Также Alyosha не утратила возможности похвастаться изменениями в фигуре после рождения третьего ребенка.

Артистка запостила снимок, на котором на фоне пальм предстает в белом цельном купальнике в шляпе.

instagram.com/alyoshasinger/

Под фотографией певица поделилась, что поняла большую ценность отдыха и путешествий с семьей:

«Счастливые и радостные дни вместе, которые в памяти остаются навсегда! Новые эмоции очень важны, особенно для детей! Ощущение защищенности, заботы, встречи с разными людьми, которые общаются на другом языке и не похожи на маму с папой. Это круто! И это настоящая перезагрузка для всей семьи», - отметила Alyosha.

Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек».