ТОП-5 ошибок при выборе зимних сапог

Их совершают 90% женщин

К зимней обуви предъявляется гораздо больше требований, чем к любой другой. Она должна быть теплой, доступной по цене, подходить к верхней одежде, не промокать и, конечно же, быть модной. Но даже такая идеальная пара может через пару недель отправиться на помойку, если допустить пять ошибок.

1. Не обращать внимания на дискомфорт при примерке, рассчитывая, что позже обувь «сядет» по ноге, ведь материалы растягиваются, а если великоват задник, то можно надеть теплый носок. Так вот, во-первых, не сядет. Качественная обувь не деформируется. А во-вторых, если все же растянется, то выглядеть будет совсем не так, как при покупке. Так стоило ли покупать?

2. Жертвовать комфортом ради красоты. Это касается любительниц каблуков, а особенно шпилек. В снег и гололед носить такую обувь – пытка, которая в лучшем случае может закончиться сломанными каблуками, а в худшем — серьезными травмами. Поэтому если и выбирать сапоги на каблуке, то на очень устойчивом и прочном.

3. Гнаться за трендами. Выбирая ультрамодную обувь, нужно понимать, что к концу сезона она уже выйдет из моды. Беспроигрышный вариант — выбрать модель, которая не теряет актуальности уже пару сезонов. Это гарантия того, что покупка будет радовать владелицу еще как минимум столько же времени. Кроме того, на такие модели скорее всего уже будет скидка, поэтому покупка окажется вдвойне выгодной.

4. Попытка сэкономить на качестве или времени. Выбирать обувь нужно основательно. Дешевую пару придется быстро заменить и купить новую. Поэтому, если бюджет ограничен, стоит пройтись по магазинам и найти качественную вещь со скидкой. Порой так можно сэкономить до 70%.

5. Украшения на обуви. Любые декоративные детали быстро теряют вид, и обувь выглядит неряшливо и может испортить самый продуманный образ. Поэтому лучше отказаться от пряжек, замочков и тем более от страз — это уже давно не модно.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».