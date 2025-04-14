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Трамп отримав у подарунок свій пам’ятник

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп фотографується зі своїм пам'ятником
фото: Ентоні Константіно/X

Статуя отримала назву «Монумент непокори» та розміщена на видному місці

Президент США Дональд Трамп урочисто відкрив власний пам’ятник у гольф-клубі Trump International Golf Club. Подарунок у вигляді статуї йому зробив бізнесмен Ентоні Константіно. Відповідне повідомлення з’явилося в неділю, 13 квітня, на сторінці підприємця в соцмережі X, повідомляє «Главком».

Ентоні Константіно, генеральний директор компанії Sticker Mule та колишній кандидат у Конгрес від штату Нью-Йорк, вручив Трампу пам’ятник, який відтепер постійно розміщуватиметься на території міжнародного гольф-клубу Trump International.

Монумент встановлений на кам’яному постаменті з вигравіруваним ім’ям Константіно. У повідомленні підкреслюється, що під час відкриття Трамп перебував у піднесеному та жартівливому настрої.

Статуя отримала назву «Монумент непокори» та розміщена на видному місці – між однією з будівель клубу та першою лункою 27-лункового поля для гольфу.

Зображення на пам’ятнику відтворює президента США з піднятою рукою і стиснутим кулаком – це поза Дональда Трампа у момент замаху на нього, який стався в липні 2024 року.

Трамп отримав у подарунок свій пам’ятник фото 1

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про заплановану на понеділок зустріч з президентом Сальвадора Наїбом Букеле та вислови подяку за співпрацю в боротьбі з терористичними організаціями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп похвалив сальвадорського лідера за те, що той взяв під опіку своєї країни «найжорстокіших інопланетних ворогів світу», маючи на увазі небезпечних злочинців.

«Наші країни тісно співпрацюють, щоб викорінити терористичні організації та побудувати майбутнє процвітання. Президент Букеле люб’язно прийняв під опіку своєї країни деяких із найжорстокіших інопланетних ворогів світу і, зокрема, Сполучених Штатів», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Теги: Дональд Трамп монумент

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