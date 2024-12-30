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Офіційний курс долара встановив новий рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Офіційний курс долара встановив новий рекорд
Від початку року курс зріс на 4 грн
фото з відкритих джерел

Курс долара до гривні становить понад 42 грн

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. В останній день 2024 року валюта досягне рекордної позначки. Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс на 31 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,039 грн за $1 (+0,0987 грн). Попередній максимум був 24 грудня – 41,9910 грн/долар.

Курс долара до гривні станом на 31 грудня
Курс долара до гривні станом на 31 грудня
скріншот

Варто зазначити, що від початку року курс зріс на 4 грн (на 10,7%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 18 грудня на українському міжбанківському валютному ринку вперше за всю історію торгів котирування наближалися до 42 грн за долар. Тодішній офіційний курс гривні також оновив історичний мінімум гривні проти долара. Національний банк України встановив на 19 грудня курс 41 грн 90,48 коп. за долар, це на вісім копійок більше за показники попереднього дня, які також були рекордними.

До слова, рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів. Наразі курс долара на міжнародному валютному ринку піднявся вище 111 руб.

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Теги: валюта курс валют гроші гривня Національний банк НБУ

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