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У Швеції подружжя сяде за ґрати, бо не чистило дітям зуби

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чоловік та дружина не слідкували за тим, чи чистять зуби їхні діти
фото із відкритих джерел

У Швеції батьки отримали реальний термін через те, що не слідкували за гігієною своїх дітей

У Швеції багатодітна сім'я опинилася в центрі безпрецедентного судового розгляду, який закінчився реальним ув'язненням для обох батьків. Як повідомляє «Главком» з посиланням на шведське видання Aftonbladet, причиною стала серйозна зневага до здоров'я порожнини рота їхніх дітей.

Випадок привернув увагу правоохоронних органів після того, як троє неповнолітніх братів та сестер із однієї родини звернулися до стоматолога у місті Бурос. Медичний огляд виявив катастрофічний стан зубів дітей – у всіх трьох був діагностований великий карієс, який досяг такого ступеня занедбаності, що кільком зубам не можна було допомогти.

«Стан порожнини рота дітей свідчив про тривалу відсутність елементарної гігієни та профілактичних оглядів», – зазначив стоматолог у своєму висновку.

Після вимушеного видалення кількох зубів у кожної дитини, стривожений лікар, відповідно до законодавства Швеції, передав інформацію до органів соціального захисту дітей, що стало початком розслідування.

Попри те, що батьки категорично заперечували свою провину, суд, розглянувши всі обставини справи, дійшов висновку про наявність злочинної недбалості. Відповідно до шведського законодавства, турбота про здоров'я дітей, включаючи гігієну порожнини рота, є прямим обов'язком батьків.

Суд встановив, що подружжя систематично зневажало обов'язок забезпечувати регулярне чищення зубів своїм дітям та ігнорувало необхідність профілактичних візитів до стоматолога, що у Швеції є частиною обов'язкової програми турботи про дітей.

У результаті кожен із батьків був засуджений до восьми місяців реального позбавлення волі.

Нагадаємо, у Великій Британії вчені з Королівського коледжу та Імперського коледжу Лондона вперше виростили людські зуби в лабораторії.

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Теги: Швеція здоров'я лікар розслідування батьки вчені

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