Ученые: изменяющих мужчин можно вычислить по лицу, а женщин – нет



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Вычислить женщин-изменщиц, оценив их внешность, не могут даже другие женщины. Но неверных мужчин по лицу слабый пол распознает легко

Сотрудники Университета Западной Австралии провели необычное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Согласно этим данным, среди мужчин, склонных к полигамии и изменам, наблюдаются общие «архетипические» черты внешности. В отношении же женщин найти таковые не удалось.

Учеными проводился эксперимент с участием 1500 человек, которым показывались фотографии 189 человек - 101 мужчины и 88 женщин. Предварительно люди, изображенные на снимках, проходили анкетирование, позволившее выявить степень их верности своим партнерам. Участники эксперимента должны были определить «потенциал верности», оценив фото.

Результаты оказались очень любопытными. Выяснилось, что, глядя на мужские лица, добровольцы (и мужчины, и женщины) достаточно точно определяли склонность к обману и изменам. Но по лицам женщин сделать этого они уже не могли.

«Мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин», - констатировали авторы проекта.

По итогам исследования эксперты пришли к заключению, что к изменам склонны в первую очередь мужчины с «брутальной» внешностью, для которой характерны массивная нижняя челюсть, выступающие надбровные дуги, тонкие губы. Выявить черты лица, общие для женщин-изменниц, участники и авторы эксперимента так и не смогли.

Джерело: Medikforum.ru