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    Жизнь

    В балетной пачке и с фатой: Екатерина Кухар тайно вышла замуж

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    Екатерина Кухар - В балетной пачке и с фатой: Екатерина Кухар тайно вышла замуж
    Екатерина Кухар
    fakty.ua

    Церемония бракосочетания прошла в декабре прошлого года

    Звезды балета Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов, который рассказывал, как ради нее намеренно ломал себе руку, официально поженились.

    Как сообщает журнал Viva, Екатерина и Александр поженились в декабре прошлого года, накануне католического Рождества в США. Правда и свидетельство о браке действительно только там. Супруги рассказали, что им настальки понравилось быть женихом и невестой, что они не исключают повторения свадебной церемонии на родине, а, возможно, и в других странах мира по местным законам и обычаям.

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    «Официально замуж я выходила в пуантах, в пачке и с фатой. Нам нравится наша балетная жизнь: каждые полгода практически отмечаем медовый месяц. Когда уезжаем на гастроли, отработав балет, полностью принадлежим друг другу», - рассказала Екатерина Кухар.

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