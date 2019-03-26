В балетной пачке и с фатой: Екатерина Кухар тайно вышла замуж



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Екатерина Кухар fakty.ua

Церемония бракосочетания прошла в декабре прошлого года

Звезды балета Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов, который рассказывал, как ради нее намеренно ломал себе руку, официально поженились.

Как сообщает журнал Viva, Екатерина и Александр поженились в декабре прошлого года, накануне католического Рождества в США. Правда и свидетельство о браке действительно только там. Супруги рассказали, что им настальки понравилось быть женихом и невестой, что они не исключают повторения свадебной церемонии на родине, а, возможно, и в других странах мира по местным законам и обычаям.

«Официально замуж я выходила в пуантах, в пачке и с фатой. Нам нравится наша балетная жизнь: каждые полгода практически отмечаем медовый месяц. Когда уезжаем на гастроли, отработав балет, полностью принадлежим друг другу», - рассказала Екатерина Кухар.