В Британии нашли сову, которая из-за ожирения не может летать

Спасатели отдали сову в заповедник, где ее посадили на строгую диету

В английском графстве Саффолк спасатели нашли в канаве очень толстую сову. Она попала туда и не могла выбраться, потому что ей трудно взлететь из-за собственного веса. Об этом сообщает BBC.

При приближении людей сова даже не сдвинулась с места. А вокруг нее спасатели обнаружили множество задушенных ею же мышей. Видимо, птица так сильно поправилась из-за переедания.

