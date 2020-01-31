В Британии нашли сову, которая из-за ожирения не может летать



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Птица сильно поправилась из-за переедания

Спасатели отдали сову в заповедник, где ее посадили на строгую диету

В английском графстве Саффолк спасатели нашли в канаве очень толстую сову. Она попала туда и не могла выбраться, потому что ей трудно взлететь из-за собственного веса. Об этом сообщает BBC.

При приближении людей сова даже не сдвинулась с места. А вокруг нее спасатели обнаружили множество задушенных ею же мышей. Видимо, птица так сильно поправилась из-за переедания.

Rescued owl was 'too fat to fly', Suffolk sanctuary says https://t.co/xW5SQYocBc — BBC Look East (@BBCLookEast) January 29, 2020

Сову отвезли в заповедник «Саффолк-Сова», сотрудники которого решили посадить сову на диету, так как ее вес почти в два раза превышал норму. Результат стал заметен уже через несколько недель – под чутким контролем персонала заповедника птица сбросила около 20−30 грамм веса.

«Надеюсь, она научится держать свой вес в форме, чтобы избегать столкновения с другими хищниками и не быть пойманной», – сказал один из сотрудников заповедника.

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