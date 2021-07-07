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    В Херсоне начали строительство храма из пенопласта (видео)

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    В Херсоне начали строительство храма из пенопласта (видео)

    Конструкцию храма Воскресенья Христового планируют укрепить и покрыть твердой цементной оболочкой

    Епархия Украинской православной церкви в Херсоне за несколько часов соорудила из пенопласта кракас храма. «Стены, кровля и купол Воскресенского храма успешно возведены за неполный день 3 июля. Различных работ еще уйма, однако здание церкви — налицо», — сообщил секретарь Херсонской епархии ПЦУ Иоанн Замараев.

    В епархии уточнили, что обратились к современной технологии строительства и использовали для основы пенополистирол. Материал, промышленное производство которого началось в Германии в 1930-х, применяют в качестве утеплителя или среднего слоя ограждающей конструкции здания, а также задействуют при строительстве дорог.

    Конструкцию храма Воскресенья Христового планируют укрепить и покрыть твердой цементной оболочкой. Если метод себя оправдает, его могут использовать при сооружении более дешевых и облегченных религиозных зданий. Возведение храма проводят на пожертвования прихожан, работы намерены полностью завершить до конца года. На строительной площадке уже отслужили благодарственный молебен с участием епископа Херсонского и Таврического Никодима.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: технологии строительство
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    В Херсоне начали строительство храма из пенопласта (видео)