В Херсоне начали строительство храма из пенопласта (видео)

Епархия Украинской православной церкви в Херсоне за несколько часов соорудила из пенопласта кракас храма. «Стены, кровля и купол Воскресенского храма успешно возведены за неполный день 3 июля. Различных работ еще уйма, однако здание церкви — налицо», — сообщил секретарь Херсонской епархии ПЦУ Иоанн Замараев.

В епархии уточнили, что обратились к современной технологии строительства и использовали для основы пенополистирол. Материал, промышленное производство которого началось в Германии в 1930-х, применяют в качестве утеплителя или среднего слоя ограждающей конструкции здания, а также задействуют при строительстве дорог.

Конструкцию храма Воскресенья Христового планируют укрепить и покрыть твердой цементной оболочкой. Если метод себя оправдает, его могут использовать при сооружении более дешевых и облегченных религиозных зданий. Возведение храма проводят на пожертвования прихожан, работы намерены полностью завершить до конца года. На строительной площадке уже отслужили благодарственный молебен с участием епископа Херсонского и Таврического Никодима.

