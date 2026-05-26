Археологи знайшли у гробниці в Іспанії незвичний єгипетський артефакт (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Вчені натрапили на єгипетський амулет у формі жука-скарабея
фото: Daily Galaxу
Науковці намагаються з’ясувати час виготовлення артефакту 

В Іспанії археологи виявили незвичний артефакт – амулет з Єгипту. Вчені були здивовані такою знахідкою, адже країна її походження розташована за 3 тис. км від Іспанії. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Galaxy.

Археологи знайшли під час розкопок стародавньої гробниці в некрополі Ель-Торо, що належав іберійському народу оретані єгипетський амулет-скарабей.

Амулет знайшли поряд із кремованими людськими останками. Зазначається, що знайдені останки відповідали обряду поховання іберійського народу оретані. Проте амулет, який походить із Єгипту, що розташований 3 тис. км від місця його знахідки, викликав у вчених чимало запитань.

Артефакт добре зберігся, тому що був виготовлений із фаянсу. Також на ньому були викарбувані єгипетські ієрогліфи та демотичні символи. «Напис належить до титулу, пов'язаного з кількома фараонами 26-ї династії Єгипту. Це вказує на те, що амулет, ймовірно, належав комусь із високим статусом, можливо, купцеві або представнику місцевої еліти», – зазначають дослідники.

Амулет-скарабей з Єгипту
До того ж єгипетське походження амулета свідчить про те, що він мав довгий шлях та з’явився в Іспанії до прибуття римлян. Наразі вчені намагаються встановити приблизний час виготовлення амулета та його поховання разом з останками у гробниці.

«Скарабей міг бути предметом торгівлі або обміну між мешканцями фінікійсько-пунічних поселень на півострові та місцевим населенням», – зазначив автор дослідження археолог Луїс Бенітес де Луго Енріч.

На думку вчених, амулет потрапив до Іспанії завдяки середземноморськими торговими шляхами. Відомо, що до VI століття до н. е. ці торговці користувалися шляхами, які з'єднували Єгипет із західною частиною Піренейського півострова. Тож саме завдяки торгівлі між єгипетським, фінікійським та іберійськими народами амулет міг потрапити з Єгипту до Іспанії.

Нагадаємо, у Сербії археологи виявили гробницю із станками і золотою діадемою. Біля черепа вони знайшли золоту діадему з декоративною перфорацією та отворами для кріплення. Такі прикраси могли свідчити про те, що похована людина за життя мала високий статус.

Теги: історія Єгипет Іспанія археолог

