Останки очільника ОУН Мельника та його дружини повернуто до України

19 травня в Люксембурзі відбулася ексгумація та відправка до України останків голови ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини

Верещук: Після десятиліть чужини вони повертаються на рідну землю

Сьогодні, 21 травня, в Україну повернули для перепоховання останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю голови Офісу президента Ірину Верещук.

«Після десятиліть чужини вони повертаються на рідну землю. І сьогодні їх зустрічають український прапор і державний гімн, українське військо, українські діти та весь український народ. Життя Андрія Мельника – це приклад самовідданого служіння українській нації та непохитної віри у майбутнє України. Його віра, його боротьба і його державницьке мислення залишаються для нас дороговказом сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Андрій Мельник був полковником армії УНР та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому…

Верещук додала: «Президентська ініціатива зі створення національного Пантеону героїв є важливою складовою формування нових традицій національної пам’яті та відновлення історичної справедливості. Ми повертаємо не лише видатних українських діячів, які поховані за кордоном. Ми повертаємо Україні її історичну пам’ять, її тяглість та її героїв».

Андрій Мельник був військовим і політичним діячем, соратником Коновальця, співорганізатором Січових стрільців та співзасновником УВО. Під час Другої світової війни він керував ОУН із Німеччини та був ув’язнений нацистами в концтаборі Заксенгаузен. З Софією Федак вони побралися у 1929 році після його звільнення з польської в'язниці. По війні Мельник жив у Люксембурзі, займався консолідацією еміграції та ініціював створення Світового конгресу українців. Він помер 1 листопада 1964 року в Кельні.

До слова, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».

Згодом президент повідомив, що Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. «Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо», – наголосив він.