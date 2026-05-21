Останки очільника ОУН Мельника та його дружини повернуто до України

Наталія Порощук
Наталія Порощук
19 травня в Люксембурзі відбулася ексгумація та відправка до України останків голови ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини
Верещук: Після десятиліть чужини вони повертаються на рідну землю

Сьогодні, 21 травня, в Україну повернули для перепоховання останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю голови Офісу президента Ірину Верещук.

«Після десятиліть чужини вони повертаються на рідну землю. І сьогодні їх зустрічають український прапор і державний гімн, українське військо, українські діти та весь український народ. Життя Андрія Мельника – це приклад самовідданого служіння українській нації та непохитної віри у майбутнє України. Його віра, його боротьба і його державницьке мислення залишаються для нас дороговказом сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Верещук додала: «Президентська ініціатива зі створення національного Пантеону героїв є важливою складовою формування нових традицій національної пам’яті та відновлення історичної справедливості. Ми повертаємо не лише видатних українських діячів, які поховані за кордоном. Ми повертаємо Україні її історичну пам’ять, її тяглість та її героїв».

Андрій Мельник був військовим і політичним діячем, соратником Коновальця, співорганізатором Січових стрільців та співзасновником УВО. Під час Другої світової війни він керував ОУН із Німеччини та був ув’язнений нацистами в концтаборі Заксенгаузен. З Софією Федак вони побралися у 1929 році після його звільнення з польської в'язниці. По війні Мельник жив у Люксембурзі, займався консолідацією еміграції та ініціював створення Світового конгресу українців. Він помер 1 листопада 1964 року в Кельні.

До слова, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».

Згодом президент повідомив, що Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. «Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо», – наголосив він.

Центр протидії дезінформації оцінив шанси РФ захопити Харків та Суми
Останки очільника ОУН Мельника та його дружини повернуто до України
Уряд вніс зміни до переліку критичної інфраструктури
У Костянтинівці військові помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)
Україна тестує дешеві ракети для збиття «шахедів» і готує їх масове виробництво
Харківщина: росіяни вдарили по вантажівці дроном, загинув водій

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

