На Львівщині комунальники виявили підземелля часів Австро-Угорщини (фото)

Дослідники спустилися в підземелля та показали, що криється під містом

У місті Стрий Львівської області комунальники випадково натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини. У підземеллі львів’яни натрапили на чисту джерельну воду, де 100 років тому протікала відома річка Млинівка. Про це пише «Главком» із посиланням на Стрийську міську раду.

Як з’ясувалося, тунель, який був побудований ще за часів Австро-Угорщини, знаходився в центрі міста. В. Його розмір складає лише два на два метри, а довжина сягає близько 300 метрів, він викладений з червоної цегли

Дігери (представники субкультури, які досліджують штучні підземні споруди, – «Главком») спустилися в тунель, щоб дослідити його. Вони виявили в тунелі джерельну воду, яка протікає по всьому підземеллю. Раніше, по вулиці, під якою знайшли тунель, протікала річка Млинівка. Через неї будували мости.

Обвал у тунелі під містом Стрий фото: rdzs.org

Як розповіли експерти, на картах міста 1920 року можна знайти тунель, який простягається містом, тож він є і досі. «Зробили й забули: усі люки, які вели в річку Млинівка, зараз під шаром асфальту. Найсвіжіша карта підземних комунікацій Стрия датована аж 1960-м роком», – йдеться в матеріалі.

Комунальники випадково виявили підземелля часів Австро-Угорщини через обвал дороги фото: rdzs.org

На кадрах, які опублікували дігери, можна побачити, що тунель неодноразово обвалювався, що створило ями. З’ясувалося, що комунальники натрапили на тунель через обвал однієї з доріг міста. Там вони й знайшли вхід до тунелю.

Тунель у місті Стрий Львівської області фото: rdzs.org

За словами дігерів, глибина залягання тунелю сягає близько метра під дорогою. «У тунелі нас одразу вражають дві речі. Перша – це краса спокійного плеса води, у якому відбивається цегляне склепіння тунелю. Друга – це кількість піску й мулу, який вода намила за ці роки. При своїх 170 см росту нам часто приходилося згинатися та йти навприсядки», – розповіли очевидці, які спустилися в підземелля.

Підземна річка Стрия

