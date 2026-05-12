«Може розчарувати». Емігрантка назвала недоліки життя в Іспанії

Знання іспанської мови є необхідною умовою, щоб знайти роботу емігранту

Життя в Іспанії підходить не для всіх та навіть може розчарувати. Такою думкою у своєму блозі поділилася українка Ірина Федорчук та назвала недоліки життя в Іспанії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки в TikTok.

Українка після півтора року життя в Іспанії зрозуміла, що це країна, яка не кожному підійде для еміграції. «Іспанія не для всіх. Якщо ви хочете заробляти великі гроші, стрімко рости в кар’єрі, будувати амбітний бізнес – тоді Іспанія може вас розчарувати», – сказала блогерка.

За її словами, в Іспанії невеликий вибір роботи та невисока зарплата. До того ж без знання мови знайти роботу ще складніше. «Чоловікові без мови престижну роботу знайти майже нереально. Більшість чоловіків працюють на будівництві, у сервісі або в автомайстернях», – зазначила емігрантка.

Проте з базовим знанням іспанської мови все ж таки можна знайти робочі місця. «З базовою мовою – це старт із дуже простих професій. Багато жінок працюють на прибиранні або у сфері б’юті. Або, якщо ви знаєте англійську й базову іспанську, тоді можна влаштуватися офіціантом», – пояснила Ірина Федорчук.

Українка запевнила, що реальне життя в Іспанії не про гарні історії та фото з інтернету. Однак, емігранти, які працюють віддалено, можуть мати гарний рівень життя в Іспанії. «Звичайно, це рай для людей, які мають віддалені професії й працюють онлайн. На одну іспанську зарплату прожити можна. Але якщо ви хочете не просто закривати базові потреби, а жити комфортно, подорожувати – працювати потрібно двом», – додала дівчина.

