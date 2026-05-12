«Може розчарувати». Емігрантка назвала недоліки життя в Іспанії

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Українка розповіла про реальність життя в Іспанії
Знання іспанської мови є необхідною умовою, щоб знайти роботу емігранту 

Життя в Іспанії підходить не для всіх та навіть може розчарувати. Такою думкою у своєму блозі поділилася українка Ірина Федорчук та назвала недоліки життя в Іспанії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки в TikTok.

Українка після півтора року життя в Іспанії зрозуміла, що це країна, яка не кожному підійде для еміграції. «Іспанія не для всіх. Якщо ви хочете заробляти великі гроші, стрімко рости в кар’єрі, будувати амбітний бізнес – тоді Іспанія може вас розчарувати», – сказала блогерка.

За її словами, в Іспанії невеликий вибір роботи та невисока зарплата. До того ж без знання мови знайти роботу ще складніше. «Чоловікові без мови престижну роботу знайти майже нереально. Більшість чоловіків працюють на будівництві, у сервісі або в автомайстернях», – зазначила емігрантка.

Проте з базовим знанням іспанської мови все ж таки можна знайти робочі місця. «З базовою мовою – це старт із дуже простих професій. Багато жінок працюють на прибиранні або у сфері б’юті. Або, якщо ви знаєте англійську й базову іспанську, тоді можна влаштуватися офіціантом», – пояснила Ірина Федорчук.

Українка запевнила, що реальне життя в Іспанії не про гарні історії та фото з інтернету. Однак, емігранти, які працюють віддалено, можуть мати гарний рівень життя в Іспанії. «Звичайно, це рай для людей, які мають віддалені професії й працюють онлайн. На одну іспанську зарплату прожити можна. Але якщо ви хочете не просто закривати базові потреби, а жити комфортно, подорожувати – працювати потрібно двом», – додала дівчина.

Нагадаємо, українська блогерка Яна Лаунова, яка переїхала жити до Іспанії, розповіла, скільки вона витрачає коштів на життя в цій країні. Українка назвала суму головних витрат на місяць.

Теги: Іспанія українці за кордоном

Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття
«Може розчарувати». Емігрантка назвала недоліки життя в Іспанії
29-річний син Богдана Бенюка мобілізувався до армії
«Три роки не їли шоколаду». Звільнений із полону військовий розповів про життя після повернення
Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
