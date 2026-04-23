У Єгипті археологи знайшли в мумії папірус з рядками видатної поеми Гомера

Папірус з давньогрецькою поемою використовували під час бальзамування мумії

Археологи під час розкопок в одному з головних міст греко-римського Єгипту виявили давньоєгипетську мумію. Всередині останків фахівці знайшли згадку грецької літератури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Розкопки відбулися в Оксиринху, це місто в часи стародавнього Єгипту було відоме, як Пер-Меджед. Це місце розташоване за 190 км на південь від Каїра. Як стверджують історики, свого часу в цьому місті жили фараони, де й знайшли мумію, поховану близько 1600 років тому.

Всередині мумії археологи вивили папірус із текстом найдавнішої поеми Давньої Греції «Іліади», яку приписують давньогрецькому поету Гомеру. Розкопки в Оксиринху відбулися у листопаді та грудні 2025 року.

Довньоєгипетська мумія, яку поховали близько 1600 років тому фото: Університет Барселони

Мумію під час розкопок виявили дослідники Інституту вивчення Стародавнього Близького Сходу Барселонського університету. Зазначається, що знахідка папірусу з текстом «Іліади» в мумії свідчить про те, як грецьку літературу використовували під час поховань тіл в стародавні часи.

Це не перший випадок, коли археологи знаходять папіруси з грецьким текстом у муміях. Однак це були слова, пов’язані з магією чи ритуалами. А папірус з «Іліадою» був використаний, як частина бальзамування.

Папірус з рядками поеми «Іліада» фото: Університет Барселони

Проте, для чого саме використовували папірус з поемою для бальзамування мумій – невідомо. Зокрема, фахівці стверджують, що це перший випадок.

«Іліада» – це найдавніша епічна поема Давньої Греції. Це твір, який складається з 24 пісень та понад 15 тис. віршів. У ній описуються події останнього року Троянської війни. «Іліада» є найдавнішою зі збережених пам'яток грецької літератури.

