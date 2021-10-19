В Киеве с помощью танца создадут музыку на стене

Основу сценографии балета составляет стена, которая с помощью реактивной поверхности и модульного синтезатора станет масштабным музыкальным инструментом

25 октября в 20:00 состоится онлайн-премьера балета в одном действии «Стена». Постановку осуществил молодой хореограф Илья Мирошниченко в коллаборации с саунд-артистом Heinali (Олег Шпудейко). Перед началом спектакля авторы представят документальный фильм «За Стеной», который расскажет о работе над проектом. Получить ссылку на трансляцию балета можно, заполнив короткую форму.

Основу сценографии балета составляет стена, которая с помощью реактивной поверхности и модульного синтезатора станет масштабным музыкальным инструментом. Тела и движения артистов будут триггерами для возникновения звуков, источником музыки. Постановщики позаимствовали сюжеты из мифологии, религии, истории и личного опыта, чтобы исследовать архетип стены в его различных проявлениях, в частности, как проводника между танцем и музыкой.

«Что общего между Стеной Плача и стеной вашей любимой кофейни? А между Великой китайской стеной и той, за которой живут ваши соседи? Возможно совместить все стены мира единственным содержанием, независимо от местоположения на карте и первоначальной цели создания? Наблюдатели истории, свидетели человеческой судьбы, средства коммуникации, защиты, насилия, ограничители физически и в наших головах – все это Стены. Они сведены нами для самих себя, и мы рано или поздно пытаемся их разрушить. Вот только надо ли?» – комментирует идею балета хореограф Илья Мирошниченко.

Проект проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда и в партнерстве с театром «Киев Модерн-балет».