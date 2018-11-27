Начесы, завитушки и яркий макияж. Как выглядели модницы в 80-х годах



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А вы помните, как выглядели ваши мамы и старшие сестры?

В 1980-х была особая мода на причёски. Именно в то время в жизнь женщин ворвался перманент, и модные завитушки появились практически у всех.

Это были крупные локоны и совсем мелкие «барашки», волны из волос, которые выглядели мокрыми или просто огромные начёсы.