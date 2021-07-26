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    Что скажет отец? Бритни Спирс снялась топлес и сломала интернет (фото)

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    Певица Бритни Спирс - Что скажет отец? Бритни Спирс снялась топлес и сломала интернет (фото)
    Певица Бритни Спирс
    Фото:@britneyspears

    Фанаты рассказали о своем восторге от фотографии в комментариях

    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась топлес и удивила поклонников. Откровенным снимком звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость запечатлена на природе. Она одета в джинсовые шорты, оголяющие ноги. Грудь Спирс прикрывает руками. Публикация набрала более 1,7 миллиона лайков за семь часов.

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    Что скажет отец? Бритни Спирс снялась топлес и сломала интернет (фото)
    Что скажет отец? Бритни Спирс снялась топлес и сломала интернет (фото)
    Фото:@britneyspears

    Фанаты рассказали о своем восторге от фотографии в комментариях. «Бритни, ты сломала интернет!», «Королева!», «Твое тело — твои правила», — писали восторженные слушатели. Однако многие не оценили такой жест поп-исполнительницы и назвали такую откровенную публикацию «необязательной», намекая на сложную жизненную ситуацию, в которой сейчас находится Спирс.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Что скажет отец? Бритни Спирс снялась топлес и сломала интернет (фото)