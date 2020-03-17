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    Жизнь

    В Нидерландах стоят огромные очереди за марихуаной (фото)

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    Очереди за марихуаной в Нидерландах - В Нидерландах стоят огромные очереди за марихуаной (фото)
    Очереди за марихуаной в Нидерландах

    Все хотят успеть купить необходимые вещи комфортного пребывания на карантине

    Власти Нидерландов распорядились временно закрыть рестораны и бары, чтобы замедлить распространения коронавируса. Из-за этого страну заполонили очереди за марихуаной, сообщает портал France24.

    В частности, должны закрыться магазины, продающие каннабис. По словам очевидцев, очереди из нескольких десятков человек появились через считанные минуты после заявления правительства.

    Люди объяснили, что пришли купить марихуану из-за предстоящей самоизоляции. «Вообще я не употребляю марихуану, но потом подумала - мне же придется несколько недель сидеть дома», — рассказала жительница Амстердама журналистам.

     Читайте также: Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

     

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