В Нидерландах стоят огромные очереди за марихуаной (фото)

Все хотят успеть купить необходимые вещи комфортного пребывания на карантине

Власти Нидерландов распорядились временно закрыть рестораны и бары, чтобы замедлить распространения коронавируса. Из-за этого страну заполонили очереди за марихуаной, сообщает портал France24.

В частности, должны закрыться магазины, продающие каннабис. По словам очевидцев, очереди из нескольких десятков человек появились через считанные минуты после заявления правительства.

The government announced that all shops including coffeeshop will be closed for the next three weeks and people were out on the street to get the last minute weed supply lmao Dutch priorities pic.twitter.com/mfTQwL9tVc