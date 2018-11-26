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    Жизнь

    В огромной шляпе и резиновых сапогах: 70-летняя мать Илона Маска снялась в рекламной кампании Tiffany

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    Мэй Маск - В огромной шляпе и резиновых сапогах: 70-летняя мать Илона Маска снялась в рекламной кампании Tiffany
    Мэй Маск
    Harper's Bazaar

    За последние пару лет 70-летняя Мэй Маск стала одной из самых востребованных моделей

    В этом году эффектная платиновая блондинка покорила подиумы недель мод Нью-Йорка, Парижа, Милана и Лондона. А в качестве финального аккорда 2018-го исполнила одну из ролей в новогоднем ролике Tiffany.

    В минутном ролике, режиссером которого стал  Марк Романек, показан волшебный мир Tiffany после того, как закрываются двери бутика.

    И в этой сказочной истории Мэй досталась роль садовника.

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    В огромной шляпе и резиновых сапогах: 70-летняя мать Илона Маска снялась в рекламной кампании Tiffany
    В огромной шляпе и резиновых сапогах: 70-летняя мать Илона Маска снялась в рекламной кампании Tiffany

    В огромной шляпе и резиновых сапогах - все в цвет бренда - Мэй поливает бриллиантовые цветы.

    К слову, внушительных размеров головной убор Мэй украшен архивными брошками из хранилища Tiffany.

    Вместе с Мэй в ролике также снялись Наоми Кэмпбелл,  Зои Кравиц, певица Карен Элсон и другие. 


    Джерело: Hello!

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