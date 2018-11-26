В огромной шляпе и резиновых сапогах: 70-летняя мать Илона Маска снялась в рекламной кампании Tiffany
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Розсилка
За последние пару лет 70-летняя Мэй Маск стала одной из самых востребованных моделей
В этом году эффектная платиновая блондинка покорила подиумы недель мод Нью-Йорка, Парижа, Милана и Лондона. А в качестве финального аккорда 2018-го исполнила одну из ролей в новогоднем ролике Tiffany.
В минутном ролике, режиссером которого стал Марк Романек, показан волшебный мир Tiffany после того, как закрываются двери бутика.
И в этой сказочной истории Мэй досталась роль садовника.
В огромной шляпе и резиновых сапогах - все в цвет бренда - Мэй поливает бриллиантовые цветы.
К слову, внушительных размеров головной убор Мэй украшен архивными брошками из хранилища Tiffany.
Вместе с Мэй в ролике также снялись Наоми Кэмпбелл, Зои Кравиц, певица Карен Элсон и другие.
Джерело: Hello!