В огромной шляпе и резиновых сапогах: 70-летняя мать Илона Маска снялась в рекламной кампании Tiffany



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Мэй Маск Harper's Bazaar

За последние пару лет 70-летняя Мэй Маск стала одной из самых востребованных моделей

В этом году эффектная платиновая блондинка покорила подиумы недель мод Нью-Йорка, Парижа, Милана и Лондона. А в качестве финального аккорда 2018-го исполнила одну из ролей в новогоднем ролике Tiffany.

В минутном ролике, режиссером которого стал Марк Романек, показан волшебный мир Tiffany после того, как закрываются двери бутика.

И в этой сказочной истории Мэй досталась роль садовника.

В огромной шляпе и резиновых сапогах - все в цвет бренда - Мэй поливает бриллиантовые цветы.

К слову, внушительных размеров головной убор Мэй украшен архивными брошками из хранилища Tiffany.

Вместе с Мэй в ролике также снялись Наоми Кэмпбелл, Зои Кравиц, певица Карен Элсон и другие.



Джерело: Hello!