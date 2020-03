Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья



Джонни Депп в роли Джека Воробья

По слухам, продюсеры шестой части франшизы планируют позвать его на второстепенную роль

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщают The Mirror и издание We Got This Covered со ссылкой на источник. We Got This Covered пишет, что актер может сыграть второстепенную роль, а главным героем станет женщина-пиратка.

По данным издания, сценарием к новой части франшизы занимаются соавтор «Чернобыля» Крейг Мазин и Тед Эллиот, который участвовал в создании предыдущих «пиратских» фильмов.

В 2018 году в Disney решили перезагрузить франшизу «Пиратов Карибского моря». Однако перезапуск планировалось провести без участия Джонни Деппа.

Актер играл Джека Воробья во всех предыдущих пяти частях франшизы «Пиратов Карибского моря» — с первой картины, которая вышла в 2003 году.