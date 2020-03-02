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    Жизнь

    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья

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    Джонни Депп в роли Джека Воробья - Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп в роли Джека Воробья

    По слухам, продюсеры шестой части франшизы планируют позвать его на второстепенную роль

    Знаменитый голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщают The Mirror и издание We Got This Covered со ссылкой на источник. We Got This Covered пишет, что актер может сыграть второстепенную роль, а главным героем станет женщина-пиратка.

    По данным издания, сценарием к новой части франшизы занимаются соавтор «Чернобыля» Крейг Мазин и Тед Эллиот, который участвовал в создании предыдущих «пиратских» фильмов.

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    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья
    Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья

    В 2018 году в Disney решили перезагрузить франшизу «Пиратов Карибского моря». Однако перезапуск планировалось провести без участия Джонни Деппа.

    Актер играл Джека Воробья во всех предыдущих пяти частях франшизы «Пиратов Карибского моря» — с первой картины, которая вышла в 2003 году.

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