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    Шоу-биз

    Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже

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    <p>22-летняя Тина Кунаки появилась на церемонии вручения премии &laquo;Сезар&raquo;, которая прошла в Париже</p> <div></div> - Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже

    22-летняя Тина Кунаки появилась на церемонии вручения премии «Сезар», которая прошла в Париже

    Фото: instagram.com/tinakunakey/

    Модель пришла на мероприятие в качестве спутницы своего мужа, 53-летнего Венсана Касселя.

    В концертном зале «Плейель» назвали лауреатов премии. Бывший муж Моники Беллуччи остался без награды, но расстроенным он не выглядел. Венсан с радостью позировал фотографам с молодой красавицей-женой. Ради церемонии супруги на время покинули солнечную Бразилию, где уже несколько месяцев наслаждались вечным летом.

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    Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже
    Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже
    Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже
    Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже
    Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже
    Фото: instagram.com/tinakunakey/

    Тина выбрала элегантное сияющее платье в пол с открытой спиной. Наряд подчеркнул соблазнительные изгибы тела своей обладательницы.

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