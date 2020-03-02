Тина Кунаки в платье с обнаженной спиной произвела фурор на кинопремии в Париже



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22-летняя Тина Кунаки появилась на церемонии вручения премии «Сезар», которая прошла в Париже Фото: instagram.com/tinakunakey/

Модель пришла на мероприятие в качестве спутницы своего мужа, 53-летнего Венсана Касселя.

В концертном зале «Плейель» назвали лауреатов премии. Бывший муж Моники Беллуччи остался без награды, но расстроенным он не выглядел. Венсан с радостью позировал фотографам с молодой красавицей-женой. Ради церемонии супруги на время покинули солнечную Бразилию, где уже несколько месяцев наслаждались вечным летом.

Тина выбрала элегантное сияющее платье в пол с открытой спиной. Наряд подчеркнул соблазнительные изгибы тела своей обладательницы.