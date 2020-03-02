Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото



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22-летняя Кайли Дженнер встречает первый день весны в новом образе Фото: instagram.com/kyliejenner/

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Результатом преображения 22-летняя Кайли Дженнер поспешила похвастаться перед поклонниками. Кайли опубликовала серию фото, на которых она предстала в дерзком образе. Инстадива надела откровенное облегающее платье ультракороткой длины.

Наряд она дополнила множеством золотых украшений и двумя сумочками на цепочке Chanel в тон. Завершающими штрихами стали босоножки на высокой шнуровке.

Новый фотосет звезды порадовал ее поклонников. «Такая красотка», «С этим цветом просто бомба», «Вау, этот цвет тебе очень идет», «Просто шикарная», — написали фолловеры.