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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер встречает первый день весны в новом образе</p> <div></div> - Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото

    22-летняя Кайли Дженнер встречает первый день весны в новом образе

    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Младшая сестра Ким Кардашьян сменила привычный цвет волос

    Результатом преображения 22-летняя Кайли Дженнер поспешила похвастаться перед поклонниками. Кайли опубликовала серию фото, на которых она предстала в дерзком образе. Инстадива надела откровенное облегающее платье ультракороткой длины.

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    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Кайли Дженнер в купальнике решилась на смелое бьюти-преображение: откровенные фото
    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Наряд она дополнила множеством золотых украшений и двумя сумочками на цепочке Chanel в тон. Завершающими штрихами стали босоножки на высокой шнуровке.

    Новый фотосет звезды порадовал ее поклонников. «Такая красотка», «С этим цветом просто бомба», «Вау, этот цвет тебе очень идет», «Просто шикарная», — написали фолловеры.

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