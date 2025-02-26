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Сумлінно платять: Гетманцев подякував «Кварталу 95»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сумлінно платять: Гетманцев подякував «Кварталу 95»
Гетманцев подякував компаніям, які сумлінно сплачують податки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гетманцев: Дякуємо компаніям та продакшенам, які не лише створюють якісний контент, а й сумлінно сплачують податки

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відзначив «найвідповідальніших платників податків серед провідних медіа та продакшенів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Гетманцева.

«Кожен бізнес – це відповідальність перед державою. Хочемо відзначити тих, хто не лише створює якісний медіаконтент, а й демонструє прозорість та відповідальність у фінансових питаннях», – йдеться у повідомленні.

За словами Гетманцева, найбільш відповідальними та активними платниками податків у сфері медіа та контентного виробництва минулого року були:

  • 1+1
  • Starlight Media
  • ТЕТ
  • Space Production
  • B&H
  • Квартал-95

«Дякуємо компаніям та продакшенам, які не лише створюють якісний контент, а й сумлінно сплачують податки, підтримуючи економіку країни», – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), а також оновило порядок його заповнення та подання.

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Теги: податки гроші економіка Данило Гетманцев Квартал 95 1+1

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