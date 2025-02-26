Сумлінно платять: Гетманцев подякував «Кварталу 95»
Гетманцев: Дякуємо компаніям та продакшенам, які не лише створюють якісний контент, а й сумлінно сплачують податки
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відзначив «найвідповідальніших платників податків серед провідних медіа та продакшенів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram Гетманцева.
«Кожен бізнес – це відповідальність перед державою. Хочемо відзначити тих, хто не лише створює якісний медіаконтент, а й демонструє прозорість та відповідальність у фінансових питаннях», – йдеться у повідомленні.
За словами Гетманцева, найбільш відповідальними та активними платниками податків у сфері медіа та контентного виробництва минулого року були:
- 1+1
- Starlight Media
- ТЕТ
- Space Production
- B&H
- Квартал-95
«Дякуємо компаніям та продакшенам, які не лише створюють якісний контент, а й сумлінно сплачують податки, підтримуючи економіку країни», – наголосив Гетманцев.
Нагадаємо, міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), а також оновило порядок його заповнення та подання.
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