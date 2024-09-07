Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки при народженні дитини? Пояснення Держпраці

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки при народженні дитини? Пояснення Держпраці
фото з відкритих джерел

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини

Роботодавці не мають права відмовляти батькам у наданні відпустки при народженні дитини, якщо вони не працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомило Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Відповідно до законодавства, батько дитини або чоловік породіллі мають право на 14-денну оплачувану відпустку. Також відпустку можуть отримати інші родичі, якщо батьки дитини є одинокими. Важливо, що відпустка надається лише одній особі.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Щоб скористатися цим правом, працівник повинен подати заяву роботодавцю не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Єдиним винятком є працівники об'єктів критичної інфраструктури. У період дії воєнного стану роботодавець має право відмовити їм у наданні відпустки.

Читайте також:

Теги: Держслужба праці відпустка батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родина Базилевичів
Чотири білі домовини і чоловік. Львів оплакує родину Базилевичів: спогади близьких військові злочини
Вчора, 22:15
Марндрівка до Туреччини може закінчитись поліцією
«Слідкуйте за кишенями у Туреччині»: Британія звернулася до туристів
8 серпня, 16:14
Літня спека у Греції може змінити плани туристів у майбутньому
Де відпочиватимуть туристи у Європі за кілька років: результати опитування
9 серпня, 09:08
Ізраїльтяни відпочивають неподалік домівок
В Ізраїлі набирає популярності новий вид відпочинку
17 серпня, 10:00
Анна Цивільова до заміжжя носила прізвище Путіна
Путін призначив свою родичку на високу посаду в Міноборони
17 серпня, 17:38
Олена Мозгова з батьком Миколою Мозговим
«Цю пісню ви точно не чули». Олена Мозгова опублікувала архівний запис свого батька
21 серпня, 10:41

Суспільство

Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки при народженні дитини? Пояснення Держпраці
Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки при народженні дитини? Пояснення Держпраці
Без опадів та до 28° тепла: прогноз погоди на 7 вересня
Без опадів та до 28° тепла: прогноз погоди на 7 вересня
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Відключення світла 7 вересня: «Укренерго» потішило українців
Відключення світла 7 вересня: «Укренерго» потішило українців
АРМА назвала найдорожчий годинник Медведчука, який вдалося продати у перший день аукціону
АРМА назвала найдорожчий годинник Медведчука, який вдалося продати у перший день аукціону
Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука
Його життя обірвав ворожий мінометний обстріл. Згадаймо Євгена Радчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
29K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
24K
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7370
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса
7342
Румунія прийде – порядок наведе. Навіщо Бухарест купує молдовський порт на кордоні з Україною

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua