Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки при народженні дитини? Пояснення Держпраці

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини

Роботодавці не мають права відмовляти батькам у наданні відпустки при народженні дитини, якщо вони не працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Про це повідомило Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Відповідно до законодавства, батько дитини або чоловік породіллі мають право на 14-денну оплачувану відпустку. Також відпустку можуть отримати інші родичі, якщо батьки дитини є одинокими. Важливо, що відпустка надається лише одній особі.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Щоб скористатися цим правом, працівник повинен подати заяву роботодавцю не пізніше трьох місяців з дня народження дитини. Єдиним винятком є працівники об'єктів критичної інфраструктури. У період дії воєнного стану роботодавець має право відмовити їм у наданні відпустки.