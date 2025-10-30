Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей

Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч українських дітей і зусиллях щодо їх повернення до України

Два сенатори США – Ліндсі Грем та Браян Шатц працюють над організацією слухань у Сенаті, які зосередяться на звинуваченнях щодо російської кампанії з викрадення українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на thehill.

Сенатори мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва дати свідчення перед підкомітетом Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм. Однак дата слухань ще не визначена.

«Це справжнє звірство, і ми повинні допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне», – заявив Шатц, підкресливши важливість того, щоб Дарчієв постав перед комітетом для притягнення до відповідальності.

Посольство України у Вашингтоні також розпочало підготовку до слухань і висловило готовність зробити свій внесок у розслідування.

Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч українських дітей і зусиллях щодо їх повернення до України.

До слова, Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що, за даними розвідки, Росія викрадає українських дітей з тим, щоб згодом використати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії.

Варто зазначити, що так звана уповноважена з прав дитини у Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що викрала та всиновила українського хлопчика Пилипа з Маріуполя.