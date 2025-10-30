Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей
колаж: АрміяInform

Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч українських дітей і зусиллях щодо їх повернення до України

Два сенатори США – Ліндсі Грем та Браян Шатц працюють над організацією слухань у Сенаті, які зосередяться на звинуваченнях щодо російської кампанії з викрадення українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на thehill.

Сенатори мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва дати свідчення перед підкомітетом Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм. Однак дата слухань ще не визначена.

«Це справжнє звірство, і ми повинні допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне», – заявив Шатц, підкресливши важливість того, щоб Дарчієв постав перед комітетом для притягнення до відповідальності.

Посольство України у Вашингтоні також розпочало підготовку до слухань і висловило готовність зробити свій внесок у розслідування.

Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч українських дітей і зусиллях щодо їх повернення до України. 

До слова, Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що, за даними розвідки, Росія викрадає українських дітей з тим, щоб згодом використати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії. 

Варто зазначити, що так звана уповноважена з прав дитини у Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що викрала та всиновила українського хлопчика Пилипа з Маріуполя. 

Читайте також:

Теги: росія викрадення діти Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нестабільності російського ринку палива відчули й інші країни, які залежать від постачання з РФ
Паливна криза виходить за межі РФ, попри заяви Москви про «повний контроль»
28 жовтня, 13:14
На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
22 жовтня, 15:09
Зірвати зустріч у Будапешті Путін боїться
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»
21 жовтня, 10:40
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
15 жовтня, 16:52
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших у РФ заводів із переробки газу
9 жовтня, 11:58
Місцеві вибори у Грузії супроводжувалися протестами проти влади
Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі
5 жовтня, 20:45
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та стверджували про начебто 5 збитих БпЛА
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
5 жовтня, 12:00
Путін заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією
«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна
3 жовтня, 11:17

Політика

Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Міністр оборони Італії зробив різку заяву про окуповані території України
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей
Сенатори США вимагають, щоб посол Росії свідчив щодо викрадення українських дітей
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua