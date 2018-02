Музыкальная премия BRIT Awards 2018. Лучшие наряды церемонии

В ходе вручения музыкальных наград знаменитости продемонстрировали изысканные наряды

21 февраля в Лондоне на стадионе O2 Арена прошла 38 церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards, основанная Британской ассоциацией производителей фонограмм. Звание лучшего британского исполнителя в этом году была присуждена рэперу Stormzy вопреки прогнозам музыкальных критиков, которые пророчили победу в этой номинации Эду Ширану. Рэпер



BRIT Awards 2018



В ходе вручения музыкальных наград знаменитости продемонстрировали изысканные наряды

21 февраля в Лондоне на стадионе O2 Арена прошла 38 церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards, основанная Британской ассоциацией производителей фонограмм.



Звание лучшего британского исполнителя в этом году была присуждена рэперу Stormzy вопреки прогнозам музыкальных критиков, которые пророчили победу в этой номинации Эду Ширану.



Рэпер также получил награду за лучший британский альбом года, которым стала его дебютная пластинка Gang Signs & Prayer. Лучшим клипом года стал Sign Of The Times Гарри Стайлза.

Лучшей британской группой признана Gorillaz, в то время как лучшим международным коллективом назвали американскую рок-группу Foo Fighters. А звание лучшей международной исполнительницы отдали певице Лорд.



Лучшей песней стала композиция Human в исполнении Rag'n'Bone Man. Лучшей британской певицей года стала исполнительница громкого хита New Rules Дуа Липа. 22-летняя поп-звезда также одержала победу в номинации «Прорыв года».

Кроме официальной части церемонии и грандиозного музыкального шоу, которое своим выступлением открыл американский гость Джастин Тимберлейк, в рамках BRIT Awards 2018 состоялось традиционное дефиле знаменитостей по красной дорожке.



Своим блестящим образом публику покорила, в частности, Кайли Миноуг, которая только недавно оправилась после измены любимого. На церемонии встретились бывшие влюбленные Ора и Кэлвин Харрис, а также в качестве пары пришли Шерил Коул и Лиам Пейн.



В этом году красная дорожка церемонии BRIT Awards, как и многих других престижных музыкальных и кинопремий, стала местом, где звездные гости выражали протест против сексуальных домогательств. Звезды появились на красной дорожке с белыми розами в знак поддержки движений в защиту женщин от притязаний Time's Up и Me Too.

Джерело: 24tv.ua