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    Музыкальная премия BRIT Awards 2018. Лучшие наряды церемонии

    В ходе вручения музыкальных наград знаменитости продемонстрировали изысканные наряды
    21 февраля в Лондоне на стадионе O2 Арена прошла 38 церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards, основанная Британской ассоциацией производителей фонограмм. Звание лучшего британского исполнителя в этом году была присуждена рэперу Stormzy вопреки прогнозам музыкальных критиков, которые пророчили победу в этой номинации Эду Ширану. Рэпер
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    BRIT Awards 2018

    В ходе вручения музыкальных наград знаменитости продемонстрировали изысканные наряды

    21 февраля в Лондоне на стадионе O2 Арена прошла 38 церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards, основанная Британской ассоциацией производителей фонограмм.

    Звание лучшего британского исполнителя в этом году была присуждена рэперу Stormzy вопреки прогнозам музыкальных критиков, которые пророчили победу в этой номинации Эду Ширану.

    Рэпер также получил награду за лучший британский альбом года, которым стала его дебютная пластинка Gang Signs & Prayer. Лучшим клипом года стал Sign Of The Times Гарри Стайлза.

    Лучшей британской группой признана Gorillaz, в то время как лучшим международным коллективом назвали американскую рок-группу Foo Fighters. А звание лучшей международной исполнительницы отдали певице Лорд.

    Лучшей песней стала композиция Human в исполнении Rag'n'Bone Man. Лучшей британской певицей года стала исполнительница громкого хита New Rules Дуа Липа. 22-летняя поп-звезда также одержала победу в номинации «Прорыв года».

    Кроме официальной части церемонии и грандиозного музыкального шоу, которое своим выступлением открыл американский гость Джастин Тимберлейк, в рамках BRIT Awards 2018 состоялось традиционное дефиле знаменитостей по красной дорожке.

    Своим блестящим образом публику покорила, в частности, Кайли Миноуг, которая только недавно оправилась после измены любимого. На церемонии встретились бывшие влюбленные Ора и Кэлвин Харрис, а также в качестве пары пришли Шерил Коул и Лиам Пейн.

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    Кайли Миноуг
    Келвин Харрис
    Эд Ширан
    Дуа Липа
    Джастин Тимберлейк
    Дженнифер Хадсон
    Рози Харингтон-Уайтли
    Адвоа Абоа
    Рита Ора
    Камила Кабелло
    Люк Эванс
    Эмма Бантон
    Хейли Болдвин
    Шерил Коул и Лиам Пейн


    В этом году красная дорожка церемонии BRIT Awards, как и многих других престижных музыкальных и кинопремий, стала местом, где звездные гости выражали протест против сексуальных домогательств. Звезды появились на красной дорожке с белыми розами в знак поддержки движений в защиту женщин от притязаний Time's Up и Me Too.

    Джерело: 24tv.ua

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