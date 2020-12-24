Внук Елизаветы II потратил $7 тысяч на игрушечный домик (фото)

Родители поставили мальчику на заднем дворе миниатюру дома детства королевы Великобритании

Герцоги Сассекские обзавелись семейным гнездышком сравнительно недавно. Однако поместье супругов в Монтесито уже стало их настоящим домом. Меган обставила новое жилище с любовью, поэтому особняк быстро занял особое место в их с Гарри сердцах.

Родители захотели, чтобы малыш Арчи относился к дому так же, как и они. Для этого внук Елизаветы II заказал для сына миниатюрный коттедж, в котором правящая королева играла в детстве. Правда, по размерам дом мальчика сравнительно меньше, чем у его прабабушки. Но даже такой стоит от 4000 до 7000 тысяч долларов.

Джейми Стэнфорд, управляющий директор Liberty Games, предположил, что игрушка была сделана специально для представителей королевской семьи. «Мы с сотрудниками считаем, что домик для игр был сделан на заказ», — передает слова представителя ведущей британской компании, занимающиеся дизайном игровых комнат, Daily Mail.

Ранее «Скотч», сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Сериал уникальна тем, что по сути это самый масштабный байопик о ныне живущем человеке (и его окружении) в истории, внушительная часть хронометража которого уделена кулуарным интригам и личным беседам членов королевской семьи. И несмотря на то, что Елизавета II с родственникам в основном представлена здесь в положительном свете, временами сюжет затрагивает истории, о которых сами прототипы едва ли хотят вспоминать

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