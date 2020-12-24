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    Шоу-биз

    Звезда «Мандалорца» станцевал в трусах под снегом (видео)

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    Актер Педро Паскаль - Звезда «Мандалорца» станцевал в трусах под снегом (видео)
    Актер Педро Паскаль

    Видео снято в стиле ретро

    Актер Педро Паскаль, сыгравший Оберина Мартелла в «Игре престолов» и исполнивший главную роль в сериале «Мандалорец», снялся в рекламе шведского производителя и розничного торговца носками, нижним бельем и купальниками Happy Socks.

    Ролик, стилизованный под фильм в ретро-стиле, показывает зрителям кафе, в котором сидит центральный персонаж видео в исполнении Паскаля.

    Сначала он разговаривает с сотрудником заведения, а потом демонстрирует пестрые носки и начинает танцевать, постепенно втягивая в танец и других посетителей кафе.

    Позже дело принимает серьезный оборот и все танцоры оказываются без брюк (и юбок) и демонстрируют яркое нижнее белье. А еще через некоторое время они выходят на улицу, чтобы продолжить танцевать под снегом.

    «Наш короткометражный фильм с Педро Паскалем в главной роли — это красочный кинематографический праздник, завернутый в подарочную упаковку счастья и творчества», — говорится в описании рекламы.

     

    Теги: знаменитости актер танец
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