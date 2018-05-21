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    Возможен ли интим в космосе: ученые дали ответ

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    Космонавты
    Космонавты

    Медики предупреждают, что секс на орбите может обернуться неприятными симптомами

    Специалисты NASA утверждают, что интимные отношения в космическом пространстве – невозможны сразу по нескольким причинам. Главное из них заключается в том, что за пределами планеты отсутствует гравитация.

    Медики отмечают, что, занявшись сексом на орбите, можно подхватить морскую болезнь. Ведь в космосе отсутствует естественная гравитация.

    Проблемы в занятии сексом возникают в тот момент, когда человек выходит из гравитационного поля планеты. В этом положении невозможен даже обычный поцелуй. Кроме того, на орбите на человека может действовать космическая радиация.

    Этот фактор создает дополнительные трудности во время подготовки, будущей миссии астронавтов на Марс. Как считают ученые, есть потенциальная опасность того, что человек не сможет ни зачать, ни тем более выносить ребенка в космосе, но в настоящий момент эта теория требует дополнительного подтверждения.

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    Джерело: Сегодня

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