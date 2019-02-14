Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану



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Бенедикт Камбербэтч

Актер сыграет сатану в предстоящем мини-сериале «Благие знамения»

Об этом сообщил Нила Геймана — сценарист и автор книги (в соавторстве с Терри Пратчеттом), по которой снимают сериал изданию Variety

По его словам, Камбербэтч в роли Принца Тьмы будет «гигантским анимационным сатаной» — высотой почти 122 метра. В таком образе актер появится в 6-м эпизоде проекта.

Напомним, ранее компания Amazon Studios объявила, что актриса Фрэнсис Макдорманд, получившая «Оскар» за роль в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», озвучит в проекте Господа Бога.

В центре сюжета «Благих знамений» — непроизошедший апокалипсис. Действие сериала разворачивается вокруг ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые пытаются предотвратить конец света. Чтобы изменить ход истории, представители Рая и Ада объединяются и отслеживают Антихриста. Также в сериале сыграли Ник Офферман, Майкл Маккин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм и другие.

Премьера «Благих знамений» запланирована на 31 мая 2019 года.

Джерело: Buro 24/7