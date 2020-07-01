Всегда было интересно. Почему у классических греческих статуй маленький пенис?



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В человеке все должно быть прекрасно — и душа, и пенис

Мускулистый Геракл, Гермес с младенцем Дионисом, гибкий метатель диска — греческие красавцы воплощают силу и мощь. Под их кожей играют мышцы, животы с кубиками пресса, на лице написана решимость, только вот... Почему же пониже талии природа на наградила их чем-то существенным? Точнее, скульптор. За что «обидел» таких красавцев? Рассказываем.

В человеке все должно быть прекрасно — и душа, и пенис. Человек, по убеждению древних греков, — это, разумеется, мужчина. (Пройдет немало времени, прежде чем женщина получит права на этот статус). Быть высеченными в камне удостоились только самые сильные, самые красивые боги и герои. Некоторые из них едва прикрыты тканью, но большинство — целиком обнаженные.

Почему маленький?

В современной культуре большой член ассоциируется (совершенно зря, кстати) с властью мужчины, с его сексуальной активностью. Древние греки были другого мнения. В своей пьесе «Облака» (419 – 423 вв. до н. э.) Аристофан так описал идеального мужчину: «блестящая грудь, яркая кожа, широкие плечи, крошечный язык, сильные ягодицы и маленький член».

Да-да, это не опечатка — маленький член. Именно его греки считали одним из элементов красивого тела, именно такой отвечал тогдашним идеалам красоты. Кстати, если ты обратила внимание, у большинства статуй члены не просто маленькие, но неэрегированные. Тонкий небольшой пенис считался признаком высокой культуры. Он символизировал торжество разума и логики — типично мужских качеств, как были убеждены греки.

А почему они не одеты?

Знаешь, почему так много древнегреческих мужчин предстают перед нами в чем мать родила? Кстати, их «соседи» из Египта и Ассирии (территория современных Ирака и Сирии) были в этом смысле гораздо скромнее.

Любой египтянин, перс или ассириец счел бы обнажение позором — голыми изображали только порабощенных противников, проигравших в войне. С них срывали одежды, разрушая таким образом последний барьер между человеком и животным.

Но у греков был совершенно иной подход. Для них нагота была признаком героя.

Хотя древние греки обнажались чаще, чем мы, они не разгуливали в центре Афин, скверкая телесами, как может показаться. Они не ездили голыми верхом и не шли в битву, обнажив живот с кубиками. Тем не менее там, где надо было продемонстрировать силу и ловкость — на играх и в гимнасиях, мужчины скидывали хитоны, представая во всей красе.

Почему большой?

А вот знакомься — Силен. Что не так с этой статуей? У нее огромный, просто гигантский эрегированный член. Кажется, древние греки ни в чем не знали меры. Кстати, у некоторых статуй сатиров член размером с самого сатира.

Силен — это божество, которое часто ассоциируют с сатиром. Похотливым, вечно пьяным, одна половина его качеств человеческие, а другая — присущие животным. Силен был частью варварского, неуправляемого и дикого мира, которому вполне подходил большой пенис.

Другие изображения с выдающимися гениталиями — персонажи комедий, обычно не наделенные крепким интеллектом, в частности, кстати, враги древних греков — египтяне.