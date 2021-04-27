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    Вы долго их искали. Лучшие рецепты творожной пасхи

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    Вы долго их искали. Лучшие рецепты творожной пасхи

    Почему стоит попробовать приготовить пасху из творога? Во-первых, это более древний вариант, а во-вторых, они очень вкусные

    Светлый праздник совсем скоро, и большинство людей уже задумываются о том, что поставить на праздничный стол. Обязательно должны быть и яйца, и мясные вкусняшки, и пасха. Почему стоит попробовать приготовить ее из творога? Во-первых, это более древний вариант, а во-вторых, они очень вкусные.

    Вот несколько правил их приготовления.

    Творог лучше брать самый жирный. Домашний – идеальный вариант. Сливки с маслом и яйца должны быть самого высокого качества.

    Не забудьте промыть цукаты с сухофруктами. Залейте их кипятком минут на 30 и оботрите полотенцем. Особенно это касается изюма и чернослива с курагой.

    Если пасха сырая, творог нужно пару раз протереть при помощи сита или обработать блендером. Если блендера нет, сойдет и мясорубка.

    Смешиваем сливки со сметаной и яйцами. Добавляя сахар, нагреваем на небольшом огне. Вводим протертый творог. Смешиваем с сухофруктами, ванилью и цукатами. Перемешиваем и кладем в форму. Сверху ставим груз и даем стечь. В таком состоянии пасха должна находиться часов шесть.

    Пасха заварная готовится так:

    Все ингредиенты, кроме цукатов, сухофруктов и ароматизаторов смешиваем блендером. Помещаем в кастрюлю (дно должно быть толстое) и варим до кипения, но кипятить нельзя. Постоянно помешиваем, пока масса не станет однородная.

    Ближе к концу добавляем остальные ингредиенты. Когда смесь остынет, перекладываем ее в форму (застилаем ее марлей) и помещаем сверху груз.

    Оставляем на сутки и периодически сливаем сыворотку.

    После того, как застынет, груз снимаем, разворачиваем марлю и накрываем форму тарелкой, переворачиваем осторожно;

    Украсить можно так, как вам нравится. Это могут быть украшения для обычной пасхи, цукаты, фигурки и проч.

    Творожная пасха «Царская»

    Ингредиенты

    1 кг жирного творога

    7 яиц

    400 г сметаны

    250 г сахара

    100 г изюма

    100 г миндальных хлопьев

    100 г кураги

    100 г сушеной клюквы

    100 г жареного фундука

    цедра одного лимона

    Творог смешиваем со сметаной, сливочным маслом, сахаром. Ставим все на медленный огонь и доводим до легкого кипения. Вбиваем яйца по одному, потихоньку помешиваем. Добавляем остальные компоненты, перемешиваем и доводим до кипения. Остужаем, разливаем по формам.

    Карамельная творожная пасха

    Ингредиенты

    200 г вареной сгущенки

    300 г жирного творога

    100 г сметаны

    100 г сливочного масла

    35 г грецких орехов

    40 г кураги

    Здесь тоже не нужны яйца. Перемешиваем при помощи блендера творог с маслом, сметаной и сгущенкой. Масло растапливаем предварительно. Измельчаем курагу, запариваем кипятком. На сухой сковороде подсушиваем орехи. Все смешиваем, выкладываем в форму и под пресс, ждем половину суток.

    Медовая творожная пасха

    Ингредиенты

    700 г жирного творога

    100 г сахара

    200 г цукатов и сухофруктов (клюква, вишня, курага)

    60 г изюма

    100 г сливочного масла

    150 мл жирной сметаны

    60 г мёда

    В этом рецепте не нужны яйца. Цукаты промываем, смешиваем с соком лимона и цедрой. Ждем час. В это время размягчаем сливочное масло, взбиваем его с творогом и сметаной. Добавляем мед, цукаты и другие фрукты. Еще раз взбиваем, раскладываем по формам, ждем минимум часов 12.

    Творожная пасха «Три шоколада»

    Ингредиенты

    500 г жирного творога

    200 мл жирных сливок

    100 г сливочного масла

    3 яйца

    150 г сахара

    50 г темного шоколада

    50 г молочного шоколада

    50 г белого шоколада

    1 пакетик ванильного сахара

    2 ст. л. миндальных хлопьев

    3 ст. л. шоколадных дропсов

    2 ст. л. жареного фундука

    2 ст. л. кокосовой стружки

    Приготовление

    Размягчаем сливочное масло, смешиваем при помощи блендера с творогом. Прибавляем сахар, сливки, яйца и ваниль. Можно еще раз протереть при помощи сита. Перемешиваем, ставим на водную баню, доводим до кипения.

    Делим тесто на три части, в одну добавляем миндаль и шоколад темный, во вторую – белый и стружку кокоса, в третью – молочный с фундуком и шоколадные дропсы. Выкладываем в форму слои по очереди. Важно перед каждым выкладыванием нового слоя подержать пасху в холодильнике. Дальше все как обычно — выдерживаем половину суток под грузом.

    Теги: еда питание
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