Вы долго их искали. Лучшие рецепты творожной пасхи

Почему стоит попробовать приготовить пасху из творога? Во-первых, это более древний вариант, а во-вторых, они очень вкусные

Светлый праздник совсем скоро, и большинство людей уже задумываются о том, что поставить на праздничный стол. Обязательно должны быть и яйца, и мясные вкусняшки, и пасха. Почему стоит попробовать приготовить ее из творога? Во-первых, это более древний вариант, а во-вторых, они очень вкусные.

Вот несколько правил их приготовления.

Творог лучше брать самый жирный. Домашний – идеальный вариант. Сливки с маслом и яйца должны быть самого высокого качества.

Не забудьте промыть цукаты с сухофруктами. Залейте их кипятком минут на 30 и оботрите полотенцем. Особенно это касается изюма и чернослива с курагой.

Если пасха сырая, творог нужно пару раз протереть при помощи сита или обработать блендером. Если блендера нет, сойдет и мясорубка.

Смешиваем сливки со сметаной и яйцами. Добавляя сахар, нагреваем на небольшом огне. Вводим протертый творог. Смешиваем с сухофруктами, ванилью и цукатами. Перемешиваем и кладем в форму. Сверху ставим груз и даем стечь. В таком состоянии пасха должна находиться часов шесть.

Пасха заварная готовится так:

Все ингредиенты, кроме цукатов, сухофруктов и ароматизаторов смешиваем блендером. Помещаем в кастрюлю (дно должно быть толстое) и варим до кипения, но кипятить нельзя. Постоянно помешиваем, пока масса не станет однородная.

Ближе к концу добавляем остальные ингредиенты. Когда смесь остынет, перекладываем ее в форму (застилаем ее марлей) и помещаем сверху груз.

Оставляем на сутки и периодически сливаем сыворотку.

После того, как застынет, груз снимаем, разворачиваем марлю и накрываем форму тарелкой, переворачиваем осторожно;

Украсить можно так, как вам нравится. Это могут быть украшения для обычной пасхи, цукаты, фигурки и проч.

Творожная пасха «Царская»

Ингредиенты

1 кг жирного творога

7 яиц

400 г сметаны

250 г сахара

100 г изюма

100 г миндальных хлопьев

100 г кураги

100 г сушеной клюквы

100 г жареного фундука

цедра одного лимона

Творог смешиваем со сметаной, сливочным маслом, сахаром. Ставим все на медленный огонь и доводим до легкого кипения. Вбиваем яйца по одному, потихоньку помешиваем. Добавляем остальные компоненты, перемешиваем и доводим до кипения. Остужаем, разливаем по формам.

Карамельная творожная пасха

Ингредиенты

200 г вареной сгущенки

300 г жирного творога

100 г сметаны

100 г сливочного масла

35 г грецких орехов

40 г кураги

Здесь тоже не нужны яйца. Перемешиваем при помощи блендера творог с маслом, сметаной и сгущенкой. Масло растапливаем предварительно. Измельчаем курагу, запариваем кипятком. На сухой сковороде подсушиваем орехи. Все смешиваем, выкладываем в форму и под пресс, ждем половину суток.

Медовая творожная пасха

Ингредиенты

700 г жирного творога

100 г сахара

200 г цукатов и сухофруктов (клюква, вишня, курага)

60 г изюма

100 г сливочного масла

150 мл жирной сметаны

60 г мёда

В этом рецепте не нужны яйца. Цукаты промываем, смешиваем с соком лимона и цедрой. Ждем час. В это время размягчаем сливочное масло, взбиваем его с творогом и сметаной. Добавляем мед, цукаты и другие фрукты. Еще раз взбиваем, раскладываем по формам, ждем минимум часов 12.

Творожная пасха «Три шоколада»

Ингредиенты

500 г жирного творога

200 мл жирных сливок

100 г сливочного масла

3 яйца

150 г сахара

50 г темного шоколада

50 г молочного шоколада

50 г белого шоколада

1 пакетик ванильного сахара

2 ст. л. миндальных хлопьев

3 ст. л. шоколадных дропсов

2 ст. л. жареного фундука

2 ст. л. кокосовой стружки

Приготовление

Размягчаем сливочное масло, смешиваем при помощи блендера с творогом. Прибавляем сахар, сливки, яйца и ваниль. Можно еще раз протереть при помощи сита. Перемешиваем, ставим на водную баню, доводим до кипения.

Делим тесто на три части, в одну добавляем миндаль и шоколад темный, во вторую – белый и стружку кокоса, в третью – молочный с фундуком и шоколадные дропсы. Выкладываем в форму слои по очереди. Важно перед каждым выкладыванием нового слоя подержать пасху в холодильнике. Дальше все как обычно — выдерживаем половину суток под грузом.