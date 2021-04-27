Вы долго их искали. Лучшие рецепты творожной пасхи
Почему стоит попробовать приготовить пасху из творога? Во-первых, это более древний вариант, а во-вторых, они очень вкусные
Светлый праздник совсем скоро, и большинство людей уже задумываются о том, что поставить на праздничный стол. Обязательно должны быть и яйца, и мясные вкусняшки, и пасха. Почему стоит попробовать приготовить ее из творога? Во-первых, это более древний вариант, а во-вторых, они очень вкусные.
Вот несколько правил их приготовления.
Творог лучше брать самый жирный. Домашний – идеальный вариант. Сливки с маслом и яйца должны быть самого высокого качества.
Не забудьте промыть цукаты с сухофруктами. Залейте их кипятком минут на 30 и оботрите полотенцем. Особенно это касается изюма и чернослива с курагой.
Если пасха сырая, творог нужно пару раз протереть при помощи сита или обработать блендером. Если блендера нет, сойдет и мясорубка.
Смешиваем сливки со сметаной и яйцами. Добавляя сахар, нагреваем на небольшом огне. Вводим протертый творог. Смешиваем с сухофруктами, ванилью и цукатами. Перемешиваем и кладем в форму. Сверху ставим груз и даем стечь. В таком состоянии пасха должна находиться часов шесть.
Пасха заварная готовится так:
Все ингредиенты, кроме цукатов, сухофруктов и ароматизаторов смешиваем блендером. Помещаем в кастрюлю (дно должно быть толстое) и варим до кипения, но кипятить нельзя. Постоянно помешиваем, пока масса не станет однородная.
Ближе к концу добавляем остальные ингредиенты. Когда смесь остынет, перекладываем ее в форму (застилаем ее марлей) и помещаем сверху груз.
Оставляем на сутки и периодически сливаем сыворотку.
После того, как застынет, груз снимаем, разворачиваем марлю и накрываем форму тарелкой, переворачиваем осторожно;
Украсить можно так, как вам нравится. Это могут быть украшения для обычной пасхи, цукаты, фигурки и проч.
Творожная пасха «Царская»
Ингредиенты
1 кг жирного творога
7 яиц
400 г сметаны
250 г сахара
100 г изюма
100 г миндальных хлопьев
100 г кураги
100 г сушеной клюквы
100 г жареного фундука
цедра одного лимона
Творог смешиваем со сметаной, сливочным маслом, сахаром. Ставим все на медленный огонь и доводим до легкого кипения. Вбиваем яйца по одному, потихоньку помешиваем. Добавляем остальные компоненты, перемешиваем и доводим до кипения. Остужаем, разливаем по формам.
Карамельная творожная пасха
Ингредиенты
200 г вареной сгущенки
300 г жирного творога
100 г сметаны
100 г сливочного масла
35 г грецких орехов
40 г кураги
Здесь тоже не нужны яйца. Перемешиваем при помощи блендера творог с маслом, сметаной и сгущенкой. Масло растапливаем предварительно. Измельчаем курагу, запариваем кипятком. На сухой сковороде подсушиваем орехи. Все смешиваем, выкладываем в форму и под пресс, ждем половину суток.
Медовая творожная пасха
Ингредиенты
700 г жирного творога
100 г сахара
200 г цукатов и сухофруктов (клюква, вишня, курага)
60 г изюма
100 г сливочного масла
150 мл жирной сметаны
60 г мёда
В этом рецепте не нужны яйца. Цукаты промываем, смешиваем с соком лимона и цедрой. Ждем час. В это время размягчаем сливочное масло, взбиваем его с творогом и сметаной. Добавляем мед, цукаты и другие фрукты. Еще раз взбиваем, раскладываем по формам, ждем минимум часов 12.
Творожная пасха «Три шоколада»
Ингредиенты
500 г жирного творога
200 мл жирных сливок
100 г сливочного масла
3 яйца
150 г сахара
50 г темного шоколада
50 г молочного шоколада
50 г белого шоколада
1 пакетик ванильного сахара
2 ст. л. миндальных хлопьев
3 ст. л. шоколадных дропсов
2 ст. л. жареного фундука
2 ст. л. кокосовой стружки
Приготовление
Размягчаем сливочное масло, смешиваем при помощи блендера с творогом. Прибавляем сахар, сливки, яйца и ваниль. Можно еще раз протереть при помощи сита. Перемешиваем, ставим на водную баню, доводим до кипения.
Делим тесто на три части, в одну добавляем миндаль и шоколад темный, во вторую – белый и стружку кокоса, в третью – молочный с фундуком и шоколадные дропсы. Выкладываем в форму слои по очереди. Важно перед каждым выкладыванием нового слоя подержать пасху в холодильнике. Дальше все как обычно — выдерживаем половину суток под грузом.