«Надихаюся Стівом Джобсом». 13-річний сумʼянин розробив додаток для вчителів

Восьмикласник називає програмування «справою свого життя»

13-річний сум’янин Макар Чалий самостійно створив безплатну платформу для вчителів. Хлопець навчається у восьмому класі та захоплюється програмуванням. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Суми.

Макар Чалий декілька років вчиться програмуванню. Хлопець розповів, звідки взяв ідею створити додаток. Він спостерігав за роботою вчителів та помітив, що для створення квізів вони витрачають по декілька годин. Тоді юний програміст спробував розробити першу версію власної платформи Kwisify. Цей додаток допомагає вчителям створювати квізи (інтелектуально-навчальні ігри), які використовують як під час уроків, так і на позакласних заняттях.

У травні 2026 року він представив першу версію своєї платформи та презентував її шкільній адміністрації. За словами школяра, до програми додалося лише чотири вчителі, тож він вирішив оновити платформу. «Я ходив у свою школу до адміністрації презентувати. Успішно презентував, але зареєструвалися всього чотири вчителі. Я не розумів цього. 1 червня зробив оновлення, але вчителів не додалося. Я закинув проєкт на два місяці, але потім мама мені допомогла. Вона сказала, що інтерфейс перевантажений і незрозумілий звичайній людині», – розповів він.

13-річний сумʼянин Макар Чалий розробив додаток для вчителів фото: Суспільне Суми

Підліток працював над оновленням програми декілька місяців, спростив деякі функції та панель керування. Макар Чалий зауважив, що хоче, аби програма належала йому, тож користуватися грантами чи послугами інвесторів він не хоче.

Займатися програмуванням школяр почав у 2024 році, коли із друзями намагався створити власну гру. «Я з друзями вирішив зробити свою гру в Roblox. У нас був друг, який добре розумівся в програмуванні. Я прийшов як рекламний менеджер. Тоді той друг покинув команду і розробника не було. Так я почав учитися програмування», – розповів хлопець.

фото: Суспільне Суми

Крім програмування, Макар Чалий займається боротьбою, любить читати, раніше співав у хорі. Однак технології та програмування є його найбільшим захопленням. «Я цим живу. Якщо я поїхав у Київ, забув ноутбук — я ходжу і не знаю, чим мені зайнятися. Це справа мого життя. Дуже надихаюся Стівом Джобсом. А також дуже надихнув свого часу... є така компанія — Кit Global, там є ceo Олексій Федоренко — він надихнув сильно», – розповів підліток.

Нині підліток уже планує взятися за розробку платформи для презентацій, яка б працювала без інтернету. Ба більше, 13-річний хлопець замислюється про створення власної серверної операційної системи для датацентрів.

Нагадаємо, 16-річна Анна Корнієнко із Сум розробила програму на основі штучного інтелекту, щоб допомогти створювати гільзи для протезів. Анна Корнієнко представила проєкт під назвою Obrys AI. Він передбачає створення моделі протезної гільзи за допомогою 3D-сканування із застосуванням ШІ.